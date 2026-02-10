martes 10  de  febrero 2026
INFORMACIÓN SENSIBLE

¿Tu número de Seguro Social está expuesto en internet? Ahora Google notifica si se filtran tus datos

Los usuarios sabrán si en el Buscador de Google se encuentran datos personales sensibles, como el número del Seguro Social o del pasaporte

Espacio Resultados sobre ti en Google.&nbsp;

Espacio 'Resultados sobre ti' en Google. 

EuropaPress_GOOGLE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El espacio 'Resultados sobre ti' de Google, que centraliza la búsqueda de información personal en el Buscador, amplió su alcance para abarcar también los datos relativos al pasaporte, la licencia de conducir y el Seguro Social.

'Resultados sobre ti' permite buscar y solicitar la información personal de los resultados de la búsqueda de Google, como el nombre, el número de teléfono, el correo electrónico y la dirección física.

Lee además
Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025
Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)
APORTES

Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

El sistema rastrea el Buscador en busca de esta información y notifica los posibles hallazgos al usuario en el canal que le haya proporcionado, para que pueda tomar las acciones pertinentes.

Como novedad, ahora también permite identificar si en el buscador de Google se encuentran otros datos personales sensibles, como el número del Seguro Social, el del pasaporte o el de la licencia de conducir.

Se trata de datos que el usuario debe introducir en 'Resultados sobre ti' para que el sistema de Google pueda localizarlos.

Para protegerlos, la compañía asegura en su blog que "emplea rigurosos protocolos de seguridad y cifrado avanzado para evitar el uso indebido y garantizar su privacidad".

Google anunció que esta ampliación de 'Resultados sobre ti' se implementará primero en Estados Unidos, aunque la intención es extenderla a más países.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Google presenta AlphaGenome, un nuevo paso en la comprensión del genoma humano

FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

EEUU sanciona a empresa de compraventa de oro vinculada a Hezbolá

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un empleado recoge fresas.
¿COMPETENCIA DESLEAL?

Industria de la fresa en Florida pide frenar "inundación" de fruta mexicana

Personas sostienen carteles durante una manifestación por la libertad de los presos políticos y del opositor Juan Pablo Guanipa, este lunes en Maracaibo (Venezuela). 
DICTADURA

Juan Pablo Guanipa está en su casa y debe cumplir casa por cárcel

El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
VENEZUELA

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones "en este período inmediato"

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de distracción de los demócratas

Captura de pantalla de la fotografía publicada por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba
ENCUENTRO

Comando Sur y embajador Mike Hammer miran a Cuba en momento de colapso total

Te puede interesar

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Por Daniel Castropé
Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @FBIDirectorKash del director del FBI, Kash Patel, que muestra al posible sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de NBC Savannah Guthrie, en Tucson, Arizona
INVESTIGACIÓN

FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

Espacio Resultados sobre ti en Google.  video
INFORMACIÓN SENSIBLE

¿Tu número de Seguro Social está expuesto en internet? Ahora Google notifica si se filtran tus datos

Elenco de actores de la obra “El gran Circo Maravillas cierra por fin sus puertas”.
INAUGURACIÓN

Entre aplausos, emoción y sueños cumplidos abrió sus puertas el Teatro Miami en Medley