Nuevos datos muestran una caída de casi 75% en la muerte de gatos en albergues en la última década

Kanab, UT.- La organización nacional líder en bienestar animal, Best Friends Animal Society , anunció nuevos datos que muestran que un número récord de gatos fueron salvados en Estados Unidos en 2025.

Según datos de Best Friends de 2025, recopilados de más de 10.000 albergues, el número de gatos sacrificados ha disminuido casi un 75% en la última década. Best Friends atribuye este progreso a tres factores clave:

Programas para gatos comunitarios – Cada vez más comunidades en todo el país han implementado programas humanitarios que esterilizan, vacunan y devuelven a los gatos sanos a sus hogares al aire libre. Estos programas han sido uno de los principales impulsores en la reducción del número de gatos sacrificados en albergues, con un aumento de casi el 70% en la cantidad de gatos devueltos de forma segura a sus hogares al aire libre en la última década.

El impacto de la Generación Z en las adopciones de gatos – Las adopciones de gatos han aumentado un 20% en los últimos 10 años, con la Generación Z liderando como la generación que más gatos adopta.

Programas de hogares temporales para gatitos – Los gatitos representan casi la mitad de todos los gatos que ingresan a los albergues y son los más vulnerables mientras están bajo cuidado. Albergues en todo Estados Unidos han ampliado cada vez más programas basados en voluntariado, en los que hogares temporales brindan cuidado intensivo las 24 horas en casa para ayudar a que estos pequeños sobrevivan y prosperen durante las primeras semanas cruciales de su vida. Estos programas también reducen la presión sobre los albergues y aumentan significativamente las tasas de supervivencia de los gatitos.

“Una disminución del 75% en el número de gatos que mueren innecesariamente en los albergues simplemente porque no tienen un lugar seguro al que llamar hogar es algo que quisiera gritar desde los tejados”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Es una noticia increíblemente alentadora. Sin embargo, todavía hay aproximadamente 200.000 gatos que mueren cada año. Todos podemos ser parte de la solución: adoptando, ofreciendo hogares temporales, siendo voluntarios, donando, alzando la voz y compartiendo en redes sociales para ayudarnos a salvarlos a todos”.

La publicación de estos datos se produce justo cuando la mayoría de los albergues entra en la temporada de gatitos, el período que va de primavera a otoño cuando las gatas tienen camadas y los albergues experimentan un aumento en la llegada de gatitos neonatos vulnerables.

Los albergues están instando a los miembros de la comunidad a ofrecer hogares temporales para gatitos esta primavera para ayudar a mantener el progreso reflejado en los nuevos datos.

Best Friends Animal Society trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y lograr que el país se convierta en no-kill*, lo que significa salvar a cada mascota sana y tratable. Para ser parte de la solución, visite SalvaUnamascota.org

*“No-kill” se define por una tasa de salvación del 90% para los animales que ingresan a un albergue y es un referente significativo y de sentido común para medir el progreso en la salvación de vidas. Por lo general, el número de mascotas que sufren problemas médicos o de comportamiento irreparables que comprometen su calidad de vida y les impiden ser reubicadas no supera el 10% de todos los perros y gatos que ingresan a los albergues. Para que cualquier comunidad sea considerada “no-kill”, todos los actores de esa comunidad deben trabajar juntos para lograr y mantener ese objetivo común, priorizando la seguridad de la comunidad y la buena calidad de vida de las mascotas como principios rectores de “no-kill”. Esto implica cooperación entre albergues de animales, grupos de rescate, agencias gubernamentales, miembros de la comunidad y otros actores, todos comprometidos con las mejores prácticas y protocolos.

Acerca de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y hacer que el país se convierta en “no-kill”. Fundada en 1984, BestFriends opera instalaciones y programas de salvación en todo el país en asociación con más de 6.000 albergues y organizaciones de rescate. Desde nuestra sede en Kanab, Utah, también operamos el santuario de animales “no-kill” más grande del país, un destino que da vida a nuestra misión para miles de visitantes cada año.

Mantenemos la base de datos de albergues de animales más completa del país y la ponemos a disposición del público, brindando a las comunidades información crítica sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creemos que cada perro y gato merece un hogar. Y creemos que, trabajando juntos, podemos salvarlos a todos®.