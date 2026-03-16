lunes 16  de  marzo 2026
EN DATOS

Nuevos datos muestran una caída de casi 75% en la muerte de gatos en albergues en la última década

Informe más reciente de Best Friends Animal Society muestra una tasa récord de gatos salvados el año pasado

Gatitos con pocos días de nacidos.&nbsp;

Gatitos con pocos días de nacidos. 

Cortesía/Best Friends Animal Society
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Kanab, UT.- La organización nacional líder en bienestar animal, Best Friends Animal Society, anunció nuevos datos que muestran que un número récord de gatos fueron salvados en Estados Unidos en 2025.

Según datos de Best Friends de 2025, recopilados de más de 10.000 albergues, el número de gatos sacrificados ha disminuido casi un 75% en la última década. Best Friends atribuye este progreso a tres factores clave:

Lee además
Imagen referencial. 
HALLAZGO

Estudio revela que el gato doméstico más antiguo de EEUU naufragó en Florida en 1559
Imagen referencial.
MASCOTAS

¿A qué temperatura empieza a sentir frío tu perro?

Programas para gatos comunitarios – Cada vez más comunidades en todo el país han implementado programas humanitarios que esterilizan, vacunan y devuelven a los gatos sanos a sus hogares al aire libre. Estos programas han sido uno de los principales impulsores en la reducción del número de gatos sacrificados en albergues, con un aumento de casi el 70% en la cantidad de gatos devueltos de forma segura a sus hogares al aire libre en la última década.

El impacto de la Generación Z en las adopciones de gatos – Las adopciones de gatos han aumentado un 20% en los últimos 10 años, con la Generación Z liderando como la generación que más gatos adopta.

Programas de hogares temporales para gatitos – Los gatitos representan casi la mitad de todos los gatos que ingresan a los albergues y son los más vulnerables mientras están bajo cuidado. Albergues en todo Estados Unidos han ampliado cada vez más programas basados en voluntariado, en los que hogares temporales brindan cuidado intensivo las 24 horas en casa para ayudar a que estos pequeños sobrevivan y prosperen durante las primeras semanas cruciales de su vida. Estos programas también reducen la presión sobre los albergues y aumentan significativamente las tasas de supervivencia de los gatitos.

“Una disminución del 75% en el número de gatos que mueren innecesariamente en los albergues simplemente porque no tienen un lugar seguro al que llamar hogar es algo que quisiera gritar desde los tejados”, dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. “Es una noticia increíblemente alentadora. Sin embargo, todavía hay aproximadamente 200.000 gatos que mueren cada año. Todos podemos ser parte de la solución: adoptando, ofreciendo hogares temporales, siendo voluntarios, donando, alzando la voz y compartiendo en redes sociales para ayudarnos a salvarlos a todos”.

La publicación de estos datos se produce justo cuando la mayoría de los albergues entra en la temporada de gatitos, el período que va de primavera a otoño cuando las gatas tienen camadas y los albergues experimentan un aumento en la llegada de gatitos neonatos vulnerables.

Los albergues están instando a los miembros de la comunidad a ofrecer hogares temporales para gatitos esta primavera para ayudar a mantener el progreso reflejado en los nuevos datos.

Best Friends Animal Society trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y lograr que el país se convierta en no-kill*, lo que significa salvar a cada mascota sana y tratable. Para ser parte de la solución, visite SalvaUnamascota.org

*“No-kill” se define por una tasa de salvación del 90% para los animales que ingresan a un albergue y es un referente significativo y de sentido común para medir el progreso en la salvación de vidas. Por lo general, el número de mascotas que sufren problemas médicos o de comportamiento irreparables que comprometen su calidad de vida y les impiden ser reubicadas no supera el 10% de todos los perros y gatos que ingresan a los albergues. Para que cualquier comunidad sea considerada “no-kill”, todos los actores de esa comunidad deben trabajar juntos para lograr y mantener ese objetivo común, priorizando la seguridad de la comunidad y la buena calidad de vida de las mascotas como principios rectores de “no-kill”. Esto implica cooperación entre albergues de animales, grupos de rescate, agencias gubernamentales, miembros de la comunidad y otros actores, todos comprometidos con las mejores prácticas y protocolos.

Acerca de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y hacer que el país se convierta en “no-kill”. Fundada en 1984, BestFriends opera instalaciones y programas de salvación en todo el país en asociación con más de 6.000 albergues y organizaciones de rescate. Desde nuestra sede en Kanab, Utah, también operamos el santuario de animales “no-kill” más grande del país, un destino que da vida a nuestra misión para miles de visitantes cada año.

Mantenemos la base de datos de albergues de animales más completa del país y la ponemos a disposición del público, brindando a las comunidades información crítica sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creemos que cada perro y gato merece un hogar. Y creemos que, trabajando juntos, podemos salvarlos a todos®.

Temas
Te puede interesar

Hialeah reabre renovado parque para perros Tres Amigos

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Precios del petróleo se moderan ante anuncio de agencia de energía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Oscar al Mejor Actor Protagonista por Sinners y el director estadounidense Ryan Coogler sostiene el Oscar al Mejor Guion Original por Sinners en la sala de prensa durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
CINE

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

La prosperidad en Cuba tras 67 años de dictadura castrista.
REACCIóN

Exiliados cubanos rechazan "reformas" económicas del régimen castrista

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Ceremonia de corte de cinta en la inauguración de Baires Grill en Orlando. 
ESTRATEGIA

Negocios hispanos en Florida preparan terreno para impacto económico del Mundial 2026