Obama aparece para hacer campaña en lugar de Biden

"No podemos confiarnos. No me importan los sondeos", dijo en un mitin en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania (noreste).

En su primera aparición en el ruedo de la campaña a favor de Biden, Obama recordó que en 2016 "hubo un montón de encuestas" favorables a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton y "no funcionó porque mucha gente se quedó en su casa, se volvió perezosa y confiada", dijo Obama.

"Esta vez no. No en esta elección", recalcó.

Obama criticó el desempeño del gobierno de Trump y su estilo "provocador", pintando un contraste con Biden, que fungió de vicepresidente durante sus ocho años en la Casa Blanca.

"Esto no es un reality show. Es la realidad", dijo el expresidente. "Y el resto de nosotros hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él (Trump) demuestre ser incapaz de tomarse el trabajo en serio".

"Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se suponen son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan cosas. Y nos volvemos entumecidos frente a ello", añadió, en clara alusión al actual mandatario estadounidense.

Obama aparece en medio del escandalo que rodea a su exmano derecha y su hijo por presuntamente obtener millonarias ganancias al amparo del cargo de Joe Biden, quien era el vicepresidente de Estados Unidos.

Esta previsto que Biden deberá aparecer nuevamente este jueves en el último debate presidencial con el presidente Donald Trump.