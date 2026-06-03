miércoles 3  de  junio 2026
SERÁN ARRESTADOS

Florida refuerza ofensiva contra la trata humana ante el Mundial FIFA 2026

Fiscal general de Florida anuncia en Miami operativo sin precedentes contra traficantes y depredadores sexuales, estrategia conjunta con empresas, organizaciones y fuerzas del orden para proteger a residentes y visitantes durante la Copa Mundial FIFA 2026.

&nbsp;James Uthmeier, fiscal general de Florida.&nbsp;

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 

Fiscal general de Florida
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Una semana antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, lanzó en Miami una advertencia directa a traficantes de personas y depredadores sexuales, el estado desplegará una estrategia integral de vigilancia, prevención y persecución penal para impedir que el aumento del turismo y la afluencia de visitantes se traduzca en más casos de explotación humana.

Durante una conferencia de prensa en el sur de Florida, Uthmeier aseguró que el estado alcanzó cifras récord en investigaciones, arrestos, condenas y sentencias relacionadas con la trata de personas y la explotación infantil, y adelantó que los esfuerzos se intensificarán de cara al torneo internacional.

Lee además
 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
BAJO LA LUPA

Fiscal General de Florida cita a Roblox por fallos en protección de menores ante depredadores sexuales
 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

“Mientras nos preparamos para recibir a visitantes de todo el mundo, vamos a dejar claro que Florida no tolerará este tipo de delitos. Trabajaremos con las fuerzas del orden, con nuestros socios corporativos y con organizaciones comunitarias para no dejar piedra sin mover en la búsqueda de traficantes y depredadores”, afirmó el fiscal general.

Más de 1.600 arrestos y 3.275 años de prisión

Según datos presentados por la Fiscalía General, desde que Uthmeier asumió el cargo en febrero de 2025, las autoridades han realizado más de 1.600 arrestos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual, mientras que las condenas impuestas suman 3.275 años de prisión.

El Mundial FIFA 2026 bajo vigilancia especial

Uthmeier explicó que grandes eventos internacionales suelen atraer redes criminales que buscan aprovechar el incremento del turismo y la movilidad de personas.

“Cuando llega una gran cantidad de visitantes, capital y actividad económica, también aparecen riesgos relacionados con la trata de personas. Por eso estamos actuando desde ahora”, señaló.

El funcionario indicó que Florida coordinará esfuerzos con agencias policiales locales, estatales y federales, además de empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la asistencia de víctimas.

La iniciativa forma parte de un acuerdo firmado previamente entre la Fiscalía General y la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, encabezada por Katherine Fernandez Rundle, para reforzar la lucha contra la trata humana antes de varios eventos internacionales de gran escala, incluido el Mundial de 2026.

Empresas privadas se suman al esfuerzo

Uno de los aspectos destacados por Uthmeier fue la participación activa del sector privado.

El presidente y director ejecutivo de la Florida Chamber of Commerce, Mark Wilson, afirmó que las empresas actuarán como una “capa adicional de defensa” mediante programas de capacitación y concienciación para que empleados y voluntarios puedan identificar señales de explotación y reportarlas a las autoridades.

Por su parte, la empresa Uber anunció nuevas acciones de prevención para el verano y el período previo al Mundial.

“Estamos capacitando a conductores para identificar y denunciar posibles casos de trata humana y trabajaremos junto a organizaciones especializadas para distribuir materiales educativos a conductores y pasajeros”, explicó Lizzie Pittinger, representante de políticas públicas de la compañía.

Rescate de menores y operaciones históricas

El fiscal general destacó varias operaciones recientes que contribuyeron a los resultados anunciados.

Entre ellas mencionó la Operación Dragon Eye, desarrollada junto al United States Marshals Service, mediante la cual fueron localizados y rescatados más de 60 menores reportados como desaparecidos. Muchos de ellos eran presuntas víctimas de explotación o trata de personas.

Posteriormente, la Operación Home for the Holidays permitió localizar y devolver a sus familias a más de 120 menores desaparecidos antes de la temporada navideña.

Asimismo, una operación realizada en el condado Polk concluyó con el arresto de 230 presuntos traficantes y depredadores sexuales.

“Florida hará pagar a quienes intenten explotar a otros”

El comisionado asistente del Florida Department of Law Enforcement, John Vecchio, subrayó que las investigaciones contra la trata de personas se han convertido en una prioridad estatal.

“Mientras damos la bienvenida a visitantes de todo el mundo para eventos como la Copa Mundial, queremos que sepan que si vienen a Florida a aprovecharse de nuestros residentes o turistas, tendrán que rendir cuentas”, advirtió.

Uthmeier cerró el evento con una advertencia directa dirigida a quienes pretendan aprovechar el Mundial para cometer delitos relacionados con la explotación humana.

“Si están pensando en venir durante la Copa del Mundo para involucrarse en este tipo de actividades, les recomiendo que no lo hagan. Serán arrestados, procesados y enviados a prisión por mucho tiempo”, concluyó.

[email protected]

FUENTE: Office of the Attorney General

Temas
Te puede interesar

Florida endurece ofensiva judicial contra trata de personas y delitos sexuales contra niños

Florida: DeSantis pide prepararse para huracanes y crea programa formación de oficiales de emergencias

¿Tiene propiedad en Florida? Votantes decidirán en noviembre sobre histórica rebaja de impuesto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Vista aérea de casas unifamiliares en Miami, Florida.
Alivio fiscal

¿Tiene propiedad en Florida? Votantes decidirán en noviembre sobre histórica rebaja de impuesto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

Imagen referencial. 
ECONOMÍA

Empresas extranjeras abandonan Cuba y se agrava la crisis del régimen comunista

Te puede interesar

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SERÁN ARRESTADOS

Florida refuerza ofensiva contra la trata humana ante el Mundial FIFA 2026

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
ADVERTENCIA

Alquileres en Florida subirían si pasa rebaja de impuestos de DeSantis, según Asociación de Condados

Imagen referencial. 
SUCESOS

Hallan muertas a cuatro personas, dos de ellas menores, en una vivienda de Doral

Mynor Herrera, presidente de ILUNI.
CRECIMIENTO

Universidad con sede en sur de Florida amplía acceso de hispanos a títulos en español

El presidente Donald J. Trump.
Guerra

Trump lanza advertencia a Irán: "¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?"