Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

MIAMI.- El Aeropuerto Internacional de Miami ( MIA ) logra otra marca histórica, tras aumentar el flujo de pasajeros y el volumen de carga y sumar un impacto económico de 212.000 millones de dólares.

MIA, que actualmente procura una inversión multimillonaria de 9.000 millones de dólares, que busca mejorar y ampliar las instalaciones del aeropuerto tras múltiples quejas de usuarios, resalta este récord como una deseada marca que lo reafirma como principal motor de la economía del condado Miami-Dade.

De hecho, las funciones del aeropuerto miamense estimulan el mantenimiento de 945,682 puestos de trabajo, según un nuevo informe de la firma especializada Martin Associates.

“Aumentamos los ingresos en 31.000 millones de dólares y creamos más de 100,000 empleos adicionales en comparación con el año anterior”, señaló la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“El papel de MIA, como el motor económico más importante de nuestra región, es verdaderamente incomparable, razón por la cual se están llevando a cabo hasta 14.000 millones de dólares en proyectos de modernización y mejoras para respaldar el crecimiento continuo.”

Según el informe oficial, los envíos de carga de MIA se dispararon un 13.6%, alcanzando casi 3.5 millones de toneladas en 2025, consolidando su posición como el aeropuerto de carga más activo de Estados Unidos y el tercero a nivel mundial, solo superado por Hong Kong y Shanghái.

El tráfico de pasajeros alcanzó los 55.3 millones en 2025, lo que permitió a MIA ascender dos posiciones hasta convertirse en el octavo aeropuerto con mayor actividad en el país.

El aeropuerto sigue siendo el segundo más transitado en EE. UU. para viajeros internacionales.

“El aumento de pasajeros y carga en MIA está impulsando directamente los ingresos de nuestros sectores de comercio y turismo y generando más empleos, como se muestra claramente en el más reciente estudio de impacto económico del aeropuerto”, señaló la comisionada del condado de Miami-Dade, Danielle Cohen Higgins.

“Como presidenta del Comité de Aeropuertos y Puertos Marítimos de la Junta de Comisionados del Condado, sigo plenamente comprometida con impulsar legislación que fortalezca el principal motor económico de nuestro condado y amplíe la prosperidad tanto para nuestros residentes como para nuestros socios comunitarios.”

Las elevadas cifras de impacto económico se producen tras los favorables informes de calificación de bonos publicados en mayo por Fitch Ratings, Kroll Bond Rating Agency (KBRA) y Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) para los bonos de reembolso de ingresos aeronáuticos Series 2026A y 2026B de MIA.

El informe de Fitch reafirmó su calificación A+ y actualizó su perspectiva de estable a positiva, señalando que “MIA es un aeropuerto de entrada bien posicionado que atiende un creciente mercado de servicios aéreos en América Latina, y también es un importante centro de carga.

Enter tanto, American Airlines mantiene una participación dominante en el aeropuerto.

KBRA asignó una calificación AA- y mantuvo una perspectiva positiva para MIA, lo que, según indicó, refleja el “mejoramiento del perfil financiero del aeropuerto, sustentado en el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros nacionales e internacionales, así como de la actividad de carga. MIA continúa superando a muchos de sus pares entre los grandes centros aeroportuarios, particularmente en el sur del país, con niveles de pasajeros que han alcanzado cifras récord en el entorno inmediato posterior a la pandemia.”

S&P calificó a MIA con A+ y perspectiva estable, señalando que su evaluación “refleja nuestra opinión sobre el sólido desempeño de MIA como un gran centro aeroportuario en un área de servicio en crecimiento, su rendimiento superior frente a sus pares y su carácter esencial para la red de rutas de American Airlines Inc.

Asimismo, el análisis refleja la visión de la resiliencia y estabilidad financiera del aeropuerto a lo largo de múltiples ciclos económicos, y recoge las fortalezas operativas de MIA al atender mercados internacionales regionales, particularmente en América Latina y el Caribe.