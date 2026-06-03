Universidad con sede en sur de Florida amplía acceso de hispanos a títulos en español

MIAMI. - International Lauderdale University (ILUNI) graduó a 27 profesionales en su primera ceremonia de maestrías, en un acto celebrado en el Fort Lauderdale Marriott Coral Springs Hotel & Convention Center, en el condado Broward, como parte de un modelo académico totalmente en línea y en español que busca ampliar el acceso de la comunidad hispana a títulos universitarios acreditados en Estados Unidos.

El evento reunió a egresados de programas de posgrado que culminaron sus estudios sin pausa en sus responsabilidades laborales o familiares.

La elección de Broward como escenario de la primera promoción no resultó casual. ILUNI mantiene su sede administrativa en el área de Fort Lauderdale, un área donde la presencia latina marca el pulso económico y cultural.

En el vecino condado de Miami-Dade, el 69.1 % de los 2.8 millones de residentes se identifica como hispano, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, y más de la mitad de su población nació fuera del país. Miami-Dade y Broward concentran buena parte de los flujos migratorios latinoamericanos que llegan al estado cada año.

Los 27 graduados de esta primera cohorte completaron programas como el Master in Business Administration (MBA), la Maestría en Liderazgo y Gestión del Talento Humano y la Maestría en Educación para Entornos Virtuales. La diversidad geográfica del grupo, repartida sobre todo entre Guatemala y Estados Unidos, reflejó el alcance transnacional del modelo.

Desde su inicio en 2024, la universidad ha registrado el ingreso de cerca de 100 estudiantes en sus distintos programas.

Datos que respaldan la demanda

El crecimiento de ILUNI coincide con una expansión sostenida de la matrícula hispana en la educación superior estadounidense. De acuerdo con el Pew Research Center, en 2024 el 46 % de los hispanos mayores de 25 años contaba con alguna experiencia universitaria, frente al 36 % registrado en 2010.

El porcentaje de hispanos con un bachelor's degree o un nivel superior subió del 13 % al 21 % en el mismo periodo, un avance que el centro vincula con la búsqueda de movilidad profesional y estabilidad económica.

La institución forma parte de la expansión internacional de la Universidad Panamericana de Guatemala, una red con más de 23,000 estudiantes activos y una trayectoria que ha alcanzado a más de 300,000 alumnos.

Esa experiencia regional sustenta la apuesta de ILUNI por una oferta flexible que combina licenciaturas, maestrías, certificaciones y microcertificaciones en áreas como administración de negocios, psicología organizacional, ingeniería industrial, comercio digital y gestión del talento humano.

“El talento no tiene límites geográficos”

Al frente del proyecto se encuentra Mynor Herrera, presidente de ILUNI, abogado y notario guatemalteco con formación en University of Melbourne, The Hague Academy of International Law y Wharton School de la University of Pennsylvania.

“La educación superior tiene que evolucionar hacia modelos más humanos, flexibles y culturalmente relevantes”, expresó Herrera. “El estudiante hispano de hoy no necesita menos exigencia; necesita una estructura que comprenda su realidad, su ritmo de vida y sus metas”.

El directivo sostuvo que muchos latinos cuentan con experiencia y capacidad profesional, pero enfrentan barreras de idioma, tiempo y acceso a los modelos tradicionales. “El talento hispano existe. Lo que muchas veces ha faltado son oportunidades académicas que entiendan la realidad del estudiante actual”, añadió.

Una tendencia con raíces familiares

Detrás de la primera promoción figuran historias de superación: madres que retomaron sus estudios, trabajadores que buscan validar su experiencia y jóvenes que aspiran a nuevas oportunidades sin pausa en sus proyectos de vida. Algunos egresados viajaron desde Guatemala para asistir a la ceremonia, un gesto que convirtió el acto en una celebración familiar y generacional.

Para numerosos hogares hispanos del sur de Florida, propuestas como la de ILUNI representan más que un diploma. Simbolizan acceso, validación profesional y una herramienta de movilidad económica en una de las regiones con mayor concentración latina del país.