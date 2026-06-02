EEUU impacta con un misil a petrolero por violar el bloqueo a los puertos iraníes

MIAMI - Estados Unidos impactó y desactivó este martes con un misil un petrolero sin carga que intentaba dirigirse a un puerto iraní en el Golfo Arábigo, en el marco del bloqueo marítimo en curso, informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

El buque, identificado como el M/T Lexie de bandera de Botsuana, fue interceptado cuando transitaba por aguas internacionales rumbo a la isla de Kharg.

Según el comunicado militar, la tripulación ignoró repetidas advertencias y no cumplió las instrucciones emitidas durante 24 horas.

Detalló que una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación al impactar la sala de máquinas con un misil Hellfire, impidiendo que continuara su trayectoria hacia Irán. El Centcon no mencionó si hubo víctimas en el ataque.

EEUU no retirará sanciones a Irán

El Centcom recordó que inició el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el pasado 13 de abril.

El viernes, de manera similar, el Ejército inmovilizó un carguero con bandera de Gambia después de no obedecer las advertencias.

Los días 8 y 6 de mayo y el 19 de abril, el ejército estadounidense inmovilizó cuatro barcos con bandera iraní. Agregó que las fuerzas estadounidenses en total han desactivado durante este periodo seis buques comerciales y han redirigido 122, mientras continúa el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán desde abril pasado.

Las fuerzas de Teherán mantienen cerrado el paso por el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y comenzó la guerra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes ante el Congreso que no se tiene contemplado retirar las sanciones contra Irán aunque se logre reabrir el estrecho de Ormuz la próxima semana.

"No, eso no se ha discutido. No lo hemos ofrecido", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense durante una audiencia ante el Senado, en la que afirmó que las sanciones solo se suavizarán si Teherán limita su programa nuclear.

Irán dispuesto a negociar programa nuclear

Rubio recordó que el levantamiento de las sanciones está "vinculado a la causa por la cual fueron impuestas", que en el caso de Teherán es el enriquecimiento de uranio.

"Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a altos niveles. Irán está sancionado debido a sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas actividades, habrá un alivio de sanciones asociado a su compromiso y al cumplimiento de ese compromiso", insistió.

Durante su intervención ante un comité de la Cámara Alta, la primera desde el inicio de la guerra de Irán en febrero, Rubio se mostró confiado en que se reanudarán los contactos con Irán y se pueda alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días, después de que Teherán anunciara una pausa en las negociaciones por la ofensiva israelí en el Líbano.

El secretario de Estado aseguró que por primera vez Irán ha aceptado "negociar aspectos sobre su programa nuclear", algo a lo que se negaba hace un mes, y señaló que "podría concretarse hoy, mañana o en la próxima semana".

Detalló que lo que complica este proceso es que "el régimen está internamente fracturado" y tarda varios días a responder cada borrador de acuerdo que se le envía a través de los intermediarios paquistaníes.

El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que, si estas conversaciones no funcionan, Estados Unidos seguirá teniendo "un problema" respecto a las ambiciones nucleares de Irán, pero subrayó que Teherán ya no tendrá un "escudo" que lo respalde, dado que su Armada ha sido destruida por la guerra que lanzó Estados Unidos en febrero, que calificó de "altamente exitosa".

FUENTE: Con información de EFE y AFP