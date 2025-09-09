martes 9  de  septiembre 2025
Ofensiva de Trump contra carteles busca frenar flujo de drogas desde Latinoamérica: "Realmente salvará vidas"

La política de “mano dura” de Trump representa un cambio necesario ante un “peligro claro y presente” para EEUU, asegura veterano de la Guardia Costera

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El presidente Donald Trump redobló la ofensiva contra los carteles de la droga, con un mensaje claro: proteger la vida de los estadounidenses frente a la amenaza del fentanilo y las organizaciones criminales que operan desde Latinoamérica.

El piloto retirado de la Guardia Costera, John Mixson, aseguró que la política de “mano dura” de Trump representa un cambio necesario ante lo que calificó como un “peligro claro y presente” para Estados Unidos.

“El fentanilo son pequeñas bombas, pero cientos, si no miles, todos los días (...) Una fuerza abrumadora, como la que vimos esta semana, disuadirá la amenaza”, dijo Mixson a Fox News.

El mandatario compartió recientemente un video del ataque naval estadounidense que hundió un barco narcotraficante venezolano en el sur del Caribe. En la operación murieron 11 presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua —designado como organización terrorista—, quienes transportaban cargamentos ilegales hacia Estados Unidos.

Para el veterano de la Guardia Costera, la medida no erradicará el tráfico de drogas, pero sí puede frenar su ritmo y salvar vidas. “Bravo por esta administración, porque creo que esto realmente salvará vidas del público estadounidense”, dijo.

El narcotráfico se reinventa

El exoficial recordó que el negocio del narcotráfico es un “juego de 50 años” en el que los cárteles han demostrado adaptarse constantemente. Si en el pasado usaban aviones, hoy prefieren las llamadas “lanchas rápidas”, que viajan desde Sudamérica rumbo a México para luego cruzar la frontera con Estados Unidos.

“Sólo necesitan que una de cada cinco embarcaciones logre su objetivo para que sea extremadamente rentable”, explicó.

Detrás de estas operaciones, los cárteles incluso obligan a tripulantes a colaborar bajo amenazas contra sus familias. “Secuestran a esposas, hijas y hermanas, hasta que cumplen con la misión”, señaló Mixson.

Prioridad de la administración Trump

La Guardia Costera descargó en Florida más de 34,800 kilos de narcóticos, la mayor incautación de su historia, según reportó Fox News. El decomiso, realizado en el marco de la Operación Víbora del Pacífico, equivale a drogas suficientes para causar la muerte de 23 millones de personas, de acuerdo con cifras oficiales.

El peligro es aún mayor con el fentanilo, donde apenas dos miligramos —el tamaño de unos granos de arena— pueden provocar una sobredosis fatal, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La Casa Blanca subraya que su estrategia apunta a tres frentes: prevenir el consumo, ampliar los tratamientos de recuperación y bloquear el flujo de drogas ilícitas en las fronteras.

“Se trata de salvar vidas americanas”, enfatizó Trump, al recalcar que su administración no dará tregua a los carteles de la droga.

FUENTE: Con información de Fox News

