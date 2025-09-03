Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.

CIUDAD DE MÉXICO — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , aseguró el miércoles que continuarán los ataques contra los cárteles de la droga después de que su país afirmase haber destruido una lancha rápida en el Caribe que pertenecía al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y en el que murieron 11 narcotraficantes.

El presidente Donald Trump "lo hizo estallar y volverá a ocurrir. Quizás esté sucediendo en este mismo momento", afirmó Rubio en rueda de prensa en Ciudad de México tras reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para tratar la cooperación en materia de seguridad.

El Ejército estadounidense llevó a cabo un ataque en aguas del Caribe contra una embarcación procedente de Venezuela que llevaba un cargamento de drogas, matando a los once "terroristas" que estaban a bordo.

El anuncio lo hizo el presidente Trump. "Acabamos de, en los últimos minutos, disparar a un barco que transportaba drogas", explicó el mandatario en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, agregando que "grandes cantidades" de droga llegan a Estados Unidos procedentes de Venezuela.

Posteriormente, Trump detalló que "el ataque ha resultado en la muerte de once terroristas en acción" y que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido".

"El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EEUU. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate", informó la Casa Blanca en la red social X.

Acuerdo entre EEUU y México

Estados Unidos y México han alcanzado un "nivel de cooperación histórico" en la lucha contra el narcotráfico, aseguró Rubio, durante una visita a la Ciudad de México.

El gobierno mexicano intensificó las operaciones contra los cárteles de la droga tras el regreso al poder del presidente Donald Trump, quien repitió duramente mucho tiempo que México hacía poco para contener el tráfico del letal fentanilo.

Los dos países han logrado un "nivel de cooperación histórico (...), jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento", dijo Rubio en una rueda de prensa tras reunirse con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Todo su poder

Rubio prometió el martes que Estados Unidos seguirá utilizando "todo su poder" para "erradicar" a los cárteles de la droga.

"El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen", dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

