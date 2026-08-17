lunes 17  de  agosto 2026
CLIMA

Ola de calor azota al sur de EEUU con temperaturas récords

Decenas de millones de personas en varios estados del país están bajo alerta por temperaturas que pueden ascender hasta los 117 grados Fahrenheit (46 centígrados)

Alerta por calor en el sur de Florida.&nbsp;

Alerta por calor en el sur de Florida. 

IA D. CASTROPÉ
Por Leonardo Morales

Más de 70 millones de personas están bajo alerta este lunes por una ola de calor en el sur de Estados Unidos que afecta en especial a Florida y estados de la frontera con México.

Se espera que las temperaturas récords lleguen hasta los 115 grados Fahrenheit (46 centígrados), de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

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La ola de calor rompió o igualó este lunes y durante el fin de semana récords de temperatura para esta época del año en ciudades como Miami y Fort Lauderdale (Florida); Laredo, Borger y el aeropuerto de Austin (Texas); Atlanta (Georgia); Raleigh (Carolina del Norte); Memphis (Tennessee), y Charlotte (Carolina del Norte).

El Servicio de Meteorología avisó que, a medida que la ola de calor de mediados de verano continúa en el sur y el sureste de Estados Unidos, se esperan más días con temperaturas máximas cercanos a los 100 grados Fahrenheit (de entre 38 y 40 centígrados) e índice de calor de 115 Fahrenheit (46 centígrados).

Alerta y recomendaciones por ola de calor

La masa de aire caliente avanza hacia el suroeste de Estados Unidos, por lo que esta región comienza a calentarse de nuevo el lunes y martes con temperaturas máximas que empiezan a subir hacia los 100 Fahrenheit (38 centígrados) y hasta los 110 Fahrenheit (43 centígrados).

Por ello, avisó de alertas de calor extremo en Nevada, Arizona y California, lo que incluye zonas del sur de estos últimos dos estados cercanas a la frontera con México.

"Se aconseja a los residentes seguir las recomendaciones de seguridad ante el calor, entre ellas limitar las actividades al aire libre, mantenerse hidratados, acceder a lugares con aire acondicionado o centros de enfriamiento, y monitorear a amigos, vecinos y familiares vulnerables", expuso el NWS en su aviso.

El pasado julio fue el mes más caluroso en la historia de Estados Unidos desde que hay registro, con una temperatura promedio de casi 25 grados centígrados en su territorio contiguo, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del país.

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación, pues casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.

[email protected]

FUENTE: Con información de las agencias EFE, Daily News y el Instituto Nacional de Meteorología de EEUU.

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