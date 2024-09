Otro debate Trump-Harris sería necesario, les decimos por qué

“Yo creo mientras más debates mejor, porque así los votantes pueden ver y oír a los candidatos personalmente, ya que no todo el mundo tiene acceso a ir a un evento”, dijo en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS Emilio González, coronel retirado y exdirector de Inmigración de EEUU.

Por su parte, la analista republicana Ana Carbonell -aunque no está clara en la necesidad de otro encuentro televisivo entre Trump y Harris-, advierte que, de hacerse, deben garantizarse las condiciones.

“Si la estructura es similar a la que existió en el último debate, entonces no, porque no se logra un debate de información genuina. Usualmente, ya en esta etapa del proceso comienza la votación por correo y próximamente, en un par de semanas la votación anticipada. O sea que ya el votante está tomando las decisiones. Pero de nuevo, lo que recalco es que los parámetros que se establecieron (en el debate del 10 de septiembre) no permitieron un intercambio de ideas equilibrado. Si eso no existe, entonces el votante indeciso no se beneficia de la información que necesita para tomar una decisión”, explica Carbonell.

Mientras que la abogada de inmigración y analista demócrata, Isadora Velázquez, considera que sí es necesario otro enfrentamiento público verbal entre los candidatos a la Casa Blanca.

“Sí, otro debate es necesario para que ambos candidatos hablen de políticas. El público tiene más preguntas que respuestas concretas”, comentó Velázquez.

¿Cuál debería ser el foco de un próximo debate?

Cuando los votantes se manifiestan, a través de encuestas o estudios, los factores económicos predominan en su intención de voto. Los analistas coinciden en que este foco debe ser el hilo de un eventual tercer debate, el segundo entre Kamala Harris y Donald Trump.

“Yo creo que la gran inquietud que tienen las personas es la inflación y la economía. Saber cuál de los dos tiene la visión más clara y la habilidad de impactar la política económica del país de una manera que ayude a la economía de las personas día a día”, considera Carbonell. “En el caso de Trump existe un punto de referencia, que es lo que logró durante su presidencia. En el caso de Kamala, ha sido parte de la gestión de gobierno de estos años que ha impactado directamente la inflación”.

Según datos de la FED, cuando Trump dejó la presidencia en 2021 la inflación estaba en 1.4%, mientras que, en el último informe de la institución en la actual administración, Joe Biden-Kamala Harris, la inflación está sobre el 2.5%, aunque tuvo un pico de 9,1% en 2022.

“Ambos candidatos pueden esclarecer sus políticas. Por ejemplo, Kamala podría explicar en un debate de dónde vendrán los fondos que busca utilizar para la economía y cómo el aumentar los impuestos de la clase alta es la mejor opción”, detalla Velázquez. “Trump debe demostrar que sabe cómo funcionan las tarifas y cómo su corte de impuestos no es parcialmente responsable del alto déficit del país”.

Algunos análisis liberales argumentan que la economía en los últimos cuatro años se vio trastocada debido a la pandemia del COVID-19, pero para la analista Ana Carbonell eso no es un argumento que se pueda utilizar para justificar las “malas decisiones” de la actual administración.

“La pandemia es real, pero eso no justifica las medidas que tomó la administración con respecto a aumentos o gastos desmedidos, o la decisión de revertir la dependencia energética, que impacta lo que es la distribución del producto. Todas esas cosas impactan, en términos de dónde se encuentra la economía actual del país. Son dos visiones totalmente distintas”, detalla Carbonell. “La visión de Trump reconoce la importancia de fortalecer el pequeño negocio, la dependencia energética, la seguridad de la frontera. Mientras que la visión de la administración Biden-Harris, ha sido crear más dependencia en programas de gobierno, en una frontera abierta, en eliminar la independencia energética. Todo eso han sido factores que contribuyen a una inflación, en la que hoy por hoy las familias promedio tienen que pagar casi 26.000 dólares más al año para poder sostener lo que pagaban cuatro años atrás. Eso es real y eso lo sienten las personas en su vida cotidiana y será factor decisivo de cómo votan en noviembre”.

Para Emilio González, centrar un posible tercer y último debate en lo económico y plan de gobierno de cada uno, también es lo primordial.

“En el caso del presidente Trump, él ha estado en una forma continua hablando de la economía, de los desafíos del sistema económico internacional, de cómo EEUU operó durante su presidencia. Es decir, teníamos unas fuerzas armadas robustas, una economía fuerte, una frontera cerrada, etc.”, continúa González. “Tener un debate más le daría chance a la vicepresidenta Harris de que explique por qué los electores deben votar por ella. Hasta el momento no ha hecho ningún tipo de explicación de cuáles serán sus planes económicos, militares, fronterizos, internacionales. Ha hablado en términos globales, de que el votante pueda pensar lo que él quiera sobre cualquier tema. ¿Oye, por qué van a votar?, ¿solo porque no es Trump? Eso no es una razón en una votación presidencial. Ella tiene que explicar todo lo que ha explicado el presidente Trump, estás son mis políticas, estos son mis trabajos y esto es lo que vamos a mejorar. Ella hasta el momento no ha hecho eso”, precisó González.

No importa el medio, solo las condiciones

Todos los analistas coinciden en que las reglas del debate, si se realiza otro, deben garantizarse sin importar cuál sea el canal anfitrión.

“Fox debería ser el mejor medio para mostrar imparcialidad. Lamentablemente en estos momentos parece que los medios y reporteros ya no existen y todo tiene un tono desagradable partidista que le quita credibilidad”, lamenta Velázquez. “No sé por qué Kamala Harris no aceptó un debate en Fox. Solo me queda asumir que no quería ser parte del circo que dicha emisora llama noticias. Por algo las millonarias demandas contra dicha emisora por su alta desinformación. Sus ratings son un ejemplo de cómo ya no hacemos a nuestros reporteros responsables de sus palabras. La noticia se ha convertido en entretenimiento sin importar la realidad. Es triste”.

Carbonell, en tanto, considera que no tiene que hacerse en un medio conservador, aunque los otros dos careos tuvieron lugar en emisoras liberales. Pues dice que mientras haya equilibrio será beneficioso para el televidente.

“No tiene que ser en un medio conservador, lo que tiene que ser es un medio que se comprometa a que sea un debate equilibrado. Que no sea el moderador, o los moderadores y el contrincante contra el presidente Trump. Y que exista transparencia en las reglas que se negociaron”, continúa la analista republicana. “Algo hemos aprendido de que existían unas negociaciones con la campaña de Kamala que no se estaban llevando a cabo con la campaña de Trump eso no es correcto, ni adecuado. Y vimos que estas exigencias por parte de la campaña de Harris fueron las que implementaron en el último debate, entonces eso lo único que hace es dañar la confianza del pueblo americano y la habilidad de la prensa de ser imparcial y proveer la información balanceada y si, de nuevo, logran un último debate debe ser con las reglas bien establecidas y que haya un balance de información y de veracidad para ambos al mismo nivel”.

Sin embargo, aunque el país pudiese beneficiarse de otro debate, los tiempos y las intenciones de Donald Trump no están alineadas porque argumenta que “ya es tarde”.

“Ella (Kamala Harris) ha tenido un debate, yo he tenido dos. Es tarde para otro, me encantaría en muchos sentidos, pero es tarde, los votos ya están siendo emitidos, los votantes están ahí fuera. ¿Están todos ustedes votando, por favor? Salgan y voten”, declaró el expresidente tras conocer la propuesta de enfrentar nuevamente a su contrincante por la presidencia.

Para Velázquez, Trump no desea otro encuentro porque “sabe que perdería otra vez”. Sin embargo, Carbonell tiene una teoría totalmente diferente.

“La postura de Trump se debe a la manera en la que fue el último debate, en que solamente el mero hecho en el que le hacían fact checking (verificación de hechos) a él, y ni una sola vez a ella (Harris), confirma que había una agenda muy marcada para favorecer a Harris y eso es inaceptable. Obviamente la postura del presidente refleja ese hecho”.