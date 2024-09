Elecciones 2024: Enmiendas que podrían redibujar el horizonte político de Florida

Un poco de historia

Desde 1838, cuando se adoptó su primera constitución, el Estado del Sol ha tenido seis versiones diferentes de la máxima ley estatal. Incluso la actual Carta Magna, ratificada en 1968, ha sido modificada 144 veces.

En Florida, hay cinco formas de presentar una enmienda para que sea refrendada: a través de una resolución conjunta aprobada por el Congreso estatal, por demanda de la Comisión de Revisión Constitucional, por iniciativa ciudadana -conlleva una recogida de firmas a través todo el estado-, por una Convención Constitucional o por la Comisión de Reforma de Tributación y Presupuesto.

Una vez superado uno de los trámites previos, la iniciativa se coloca en la boleta para ser refrendada por al menos el 60% de los votantes en las elecciones generales. La exigencia de obtener una mayoría calificada garantiza que solo aquellas propuestas con amplio apoyo se conviertan en ley.

Enmiendas propuestas en 2024

Enmienda 1: Establecer elecciones partidistas para las juntas escolares

Texto de la boleta

“Proponer enmiendas a la Constitución del Estado para requerir que los miembros de una junta escolar de distrito sean elegidos en una elección partidista en lugar de una elección no partidista y especificar que la enmienda solo se aplica a las elecciones celebradas a partir de las elecciones generales de noviembre de 2026.”

Desde 1998, en Florida no se elige de manera partidista a los miembros de las juntas escolares, el órgano que se encarga de supervisar la gestión y financiación de las escuelas públicas.

La Enmienda 1 fue aprobada en el Senado estatal con el voto de 29 legisladores y 11 en contra. En la Cámara Baja, 79 representantes la respaldaron, mientras que 34 no estuvieron de acuerdo.

Qué significa el voto

SÍ: Permitiría que los partidos nominen a sus propios candidatos para las elecciones de las juntas escolares y que la afiliación política de los candidatos aparezca en la boleta.

NO: Mantendría el requisito actual de que los candidatos a la junta escolar no sean partidistas y no puedan postularse bajo un partido político.

Quienes apoyan la medida argumentan que los votantes tienen derecho a saber la afiliación política de los candidatos, lo que, según afirman, aumentaría la transparencia en las elecciones.

Por su parte, los opositores sostienen que las juntas escolares deben permanecer lo más apolíticas posible y que se priva del voto en las primarias a más de cuatro millones de votantes sin afiliación política.

Enmienda 2: Establecer un derecho constitucional a cazar y pescar

Texto de la boleta

“Proponer una enmienda a la Constitución del Estado para preservar para siempre la caza y la pesca, incluidos los métodos tradicionales, como un derecho público y el medio preferido para gestionar y controlar la vida silvestre.”

Esta enmienda fue propuesta con el voto de 38 senadores a favor y uno en contra, mientras que en la Cámara tuvo un respaldo unánime.

Qué significa el voto:

SÍ: Consagraría el derecho a cazar y pescar en el Estado de Florida.

NO: Mantendría la legislación actual, permitiendo a la legislatura restringir más fácilmente la caza y la pesca.

Los patrocinadores de la propuesta afirman que al consagrar este derecho protegería las tradiciones de caza y pesca, fundamentales para la cultura y economía del estado. Lo consideran “métodos útiles para controlar responsablemente la vida silvestre y marina.”

Sin embargo, los detractores temen que priorizar la caza y la pesca como métodos de control de la vida silvestre podría dificultar la implementación de medidas más modernas y científicas para la conservación.

Enmienda 3: Legalización de la marihuana recreativa

Texto de la boleta

“Permitir a los adultos de 21 años o más poseer, comprar o usar productos de marihuana y accesorios de marihuana para consumo personal no médico mediante fumado, ingestión u otros métodos.”

Esta iniciativa propuesta por el grupo ciudadano Smart & Safe Florida legalizaría el consumo de marihuana recreativa para personas mayores de 21 años. Les permitiría poseer hasta tres onzas de marihuana y hasta cinco gramos si es concentrada. La venta de marihuana recreativa aportaría a las arcas del estado entre 195 y 431 millones de dólares anuales en impuestos sobre la venta. No obstante, Ashley Moody, fiscal general de Florida, considera que la iniciativa choca con la ley federal.

Qué significa el voto

SÍ: Legalizaría el uso recreativo de la marihuana en Florida para adultos de 21 años o más, permitiendo la compra y consumo sin necesidad de prescripción médica.

NO: Mantendría la legislación actual, que permite el uso de marihuana solo con fines terapéuticos.

Los impulsores de la iniciativa destacan el potencial de la industria de la marihuana recreativa para generar ingresos fiscales considerables, que podrían utilizarse en programas estatales.

Del otro lado, los detractores consideran que la legalización podría aumentar el abuso de otras drogas ilícitas. Además, crearía conflicto con la ley federal, que aún prohíbe la marihuana.

Enmienda 4: Derecho al aborto

Texto de la boleta

“Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad fetal o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el proveedor de atención médica de la paciente. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional de la legislatura para requerir notificación a un padre o tutor antes de que una menor tenga un aborto.”

Antes de 2022, el aborto en Florida era legal hasta las 24 semanas del embarazo, amparado por la ley federal Roe vs Wade. Desde que el aborto se rige en cada estado, por dos años consecutivos, los legisladores de Florida aprobaron leyes más restrictivas, hasta llegar a la actual prohibición de la interrupción del embarazo después de las seis semanas.

La Enmienda 4 es una iniciativa ciudadana patrocinada por el grupo Floridians Protecting Freedom, que busca evitar la interferencia del Estado en la decisión sobre la interrupción del embarazo, siempre que se produzca antes de la viabilidad del feto.

Qué significa el voto:

SÍ: Garantizaría el derecho a abortar antes de la viabilidad fetal o cuando sea necesario para proteger la salud de la madre.

NO: Mantendría la ley actual, que permite el aborto solo hasta las seis semanas de gestación.

Los patrocinadores de esta enmienda la consideran esencial para proteger los derechos reproductivos de las mujeres en Florida, que serían los mismos existentes bajo Roe vs Wade.

Quienes se oponen creen que la enmienda es demasiado amplia y podría facilitar el acceso irrestricto al aborto, generando incertidumbre sobre el alcance de esta práctica. Reclaman que la enmienda no define qué se entiende por “viabilidad”.

Enmienda 5: Ajuste por inflación a la exención de vivienda habitual

Texto de la boleta

“Proponer una enmienda a la Constitución del Estado para exigir un ajuste anual por inflación al valor de las exenciones de propiedad actuales o futuras que se aplican únicamente a gravámenes distintos de los impuestos del distrito escolar y para los cuales toda persona que tenga un título legal o equitativo sobre bienes inmuebles y los mantenga es elegible para la residencia permanente del propietario, o de otra persona que dependa legal o naturalmente del propietario. Esta enmienda entra en vigor el 1 de enero de 2025.”

Esta enmienda es fruto de una resolución del Congreso estatal, pensada para proporcionar un alivio a los contribuyentes cuando suba la inflación.

Qué significa el voto

SÍ: Ajustaría anualmente la exención fiscal por vivienda principal según el índice de inflación, lo que podría reducir los impuestos para los propietarios de viviendas.

NO: Mantendría las exenciones fiscales en su nivel actual, sin ajuste por inflación.

Los defensores de la enmienda sostienen que ajustar la exención impositiva a la inflación proporcionaría alivio fiscal a los propietarios de viviendas, que de otro modo verían aumentar sus impuestos a medida que suben los valores de las propiedades y la inflación.

Los detractores argumentan que este ajuste podría reducir los ingresos fiscales de los gobiernos locales, afectando potencialmente los servicios públicos.

Enmienda 6: Derogación del financiamiento público de campañas

Texto de la boleta

“Proponer la derogación de la disposición en la Constitución del Estado que requiere financiamiento público para las campañas de candidatos a cargos estatales que acepten límites de gasto en campaña.”

Esta iniciativa fue propuesta y aprobada por los legisladores estatales.

Qué significa el voto

SÍ: Eliminaría el financiamiento público para las campañas de candidatos que acepten límites en los gastos de campaña.

NO: Mantendría el sistema actual de financiamiento público para las campañas, ayudando a nivelar el terreno de juego para los candidatos con menos recursos financieros.

Los autores de la enmienda argumentan que los fondos públicos no deberían usarse para financiar campañas políticas, especialmente cuando esos fondos podrían destinarse a otros servicios públicos.

Por su parte, quienes se oponen creen que eliminar esta financiación aumentaría la influencia de los grandes donantes privados, limitando la capacidad de los candidatos con menos recursos para competir en igualdad de condiciones.

El proceso de enmendar la Constitución es un derecho fundamental para los ciudadanos del estado, y la votación de estas seis enmiendas presentes en las elecciones de noviembre ofrece una oportunidad crucial para participar en el modelaje del futuro de Florida.

