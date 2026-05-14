El regreso de la geopolítica: el triángulo de presión frente a la autonomía de América Latina

Vista aérea que muestra las obras de construcción en la zona donde la empresa china Cosco Shipping construye un puerto en Chancay, a unos 80 km al norte de Lima, el 22 de agosto de 2023. El megapuerto de Chancay está en camino de convertirse en uno de los principales rutas comerciales entre América del Sur y Asia.

Durante décadas, el discurso predominante en las relaciones internacionales de nuestra región estuvo marcado por la globalización comercial y la cooperación internacional. Se pensó que la interdependencia económica sería suficiente para disolver las viejas tensiones de poder. Sin embargo, estamos asistiendo al regreso de la geopolítica en su estado más puro: la competencia entre grandes potencias por el control de espacios geográficos, recursos estratégicos y flujos tecnológicos.

En este nuevo sistema internacional, la geografía ha vuelto a ser destino. La competencia estratégica entre Estados Unidos y el eje autoritario liderado por China, Rusia e Irán ha transformado a América Latina de una zona de paz relativa en una frontera crítica. Ya no se trata solo de hacer negocios; cada puerto financiado, cada antena de 5G y cada contrato de litio es hoy una pieza en un tablero de ajedrez donde la economía ya no es independiente de la seguridad nacional.

La presencia de este eje se ha consolidado explotando la “fatiga democrática” mediante una convergencia táctica. China actúa como el “socio económico” indispensable; ha pasado de la compra de materias primas a la propiedad de infraestructura crítica, utilizando la dependencia financiera para neutralizar críticas políticas. Rusia, por su parte, funciona como el “agente de desestabilización”, garantizando la supervivencia de regímenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua mediante inteligencia y guerra asimétrica. Finalmente, Irán se posiciona como el “actor de seguridad”, exportando tácticas de control social y tecnología de drones.

La batalla actual se libra en el estrecho de Ormuz, pero también en los cables de fibra óptica y los puntos de estrangulamiento logísticos. La exportación de sistemas de vigilancia “llave en mano” permite a gobiernos locales monitorear a la oposición en tiempo real, erosionando la democracia desde adentro. El peligro real surge en la intersección de la logística y el mundo digital. Con herramientas como la plataforma LOGINK, Beijing obtiene visibilidad sobre cada movimiento de carga en la región. Si a esto le sumamos que los puertos modernos poseen capacidad de uso dual —civil y militar—, el riesgo es evidente: quien controla el principal puerto de salida de un país adquiere un poder de veto de facto sobre su política exterior mediante “demoras técnicas” o cambios arancelarios que pueden asfixiar una economía en semanas.

Esta dualidad no es teórica, sino que define la agenda actual del Cono Sur. En Perú, el megapuerto de Chancay representa una inversión vital de 3.500 millones de dólares, pero bajo el riesgo de convertirse en un enclave soberano de una empresa estatal china. En Argentina, la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay —por donde sale el 80% de su agroindustria— no es un tema técnico, sino una señal de alineamiento: aceptar el control chino de la navegación interior es una “línea roja” para la relación con Occidente.

Chile ofrece un contraejemplo interesante: ante la propuesta de Huawei para un cable submarino hacia Asia, Santiago optó por la ruta Humboldt vía Australia y Japón. Priorizó la seguridad de datos y la interoperabilidad con socios democráticos, pagando un costo de oportunidad para mantenerse en el ecosistema de seguridad occidental.

La opcionalidad —jugar para ambos bandos— es la estrategia actual, pero el margen de maniobra se agota. La oferta democrática de Estados Unidos y la Unión Europea a menudo se percibe como lenta y burocrática frente al pragmatismo autoritario que ofrece infraestructura inmediata sin condicionamientos de derechos humanos. Para cerrar esta brecha, los socios occidentales deben ofrecer resultados tangibles: financiamiento competitivo y transferencia tecnológica real.

La paradoja del Cono Sur es brutal: la autonomía estratégica dependerá de entender que, en el regreso de la geopolítica, no existen los créditos gratis y que la soberanía se defiende tanto en las fronteras como en los servidores de datos.

Las consecuencias de ignorar este cambio de paradigma podrían ser irreversibles para la arquitectura institucional de la región. Si América Latina no logra articular una respuesta estratégica, corre el riesgo de verse reducida a un mero tablero de extracción y vigilancia, donde la soberanía se fragmente en enclaves logísticos y digitales ajenos al control nacional. La consolidación de este seguro de vida autoritario no solo debilita la influencia de las democracias liberales, sino que despoja a los Estados de su capacidad de decidir su propio rumbo sin tutelajes externos. En última instancia, la verdadera prueba para las naciones del Cono Sur no será cuánto comercio pueden generar con el eje autoritario, sino cuánta de su propia integridad democrática están dispuestas a sacrificar en el altar del pragmatismo inmediato. El tiempo de la neutralidad cómoda se agota; lo que hoy se acepta como una inversión necesaria mañana puede ser lo que limite nuestra libertad de elegir.