Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

MIAMI .- Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán el pago de 5,108 dólares este miércoles 20 de agosto , el penúltimo de este mes que la Administración del Seguro Social (SSA) ha dispuesto en su cronograma mensual para hacer llegar los cheques a quienes requieren la ayuda social en EEUU.

Pero no todos los asegurados están en la lista de los depósitos.

La SSA organiza los pagos el beneficio todos los miércoles de cada mes, pero el día exacto del cobro depende de la fecha nacimiento y si obviamente cumple con los requisitos para ser elegible como beneficiario.

Beneficiarios del pago

Según el cronograma del SSA, los asegurados que recibirán el pago el próximo miércoles son los nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Es necesario recordar que los beneficiarios de SSI tendrán un segundo pago el viernes 29 de agosto, porque el 1 de septiembre, día de pago habitual, es feriado.

Además, los jubilados deben cumplir con ciertos requisitos para recibir el depósito máximo de hasta $5,108 del Seguro Social, ellos son: haber postergado su jubilación hasta los 70 años de edad y contar también con suficientes aportes durante su vida laboral.

En agosto de 2025, el tope mensual es de 5,108 dólares.

Si el pago no llega en la fecha asignada o el monto es incompleto, hay que esperar al menos tres días hábiles posteriores a la fecha de depósito para consultar con el banco, debido a que puede haber demoras en el proceso de acreditamiento, según sugiere la SSA.

Si el dinero sigue sin llegar, se debe comunicar por cuenta "My Social Security" en línea.

