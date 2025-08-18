lunes 18  de  agosto 2025
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?

Jubilados y otros beneficiarios del Seguro tendrán el cheque dependiendo de su día de nacimiento y de si cumplen con los requisitos establecidos por el SSA

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán el pago de 5,108 dólares este miércoles 20 de agosto, el penúltimo de este mes que la Administración del Seguro Social (SSA) ha dispuesto en su cronograma mensual para hacer llegar los cheques a quienes requieren la ayuda social en EEUU.

Pero no todos los asegurados están en la lista de los depósitos.

Lee además
Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
ECONOMÍA

Los beneficios del Seguro Social podrían terminarse para el 2033
Seguridad de Ingreso Suplementario de la agencia federal del Seguro Social. 
BENEFICIOS

Nuevo pago del Seguro Social de $2,000 el 13 de agosto: ¿Quiénes son los beneficiarios?

La SSA organiza los pagos el beneficio todos los miércoles de cada mes, pero el día exacto del cobro depende de la fecha nacimiento y si obviamente cumple con los requisitos para ser elegible como beneficiario.

Beneficiarios del pago

Según el cronograma del SSA, los asegurados que recibirán el pago el próximo miércoles son los nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Es necesario recordar que los beneficiarios de SSI tendrán un segundo pago el viernes 29 de agosto, porque el 1 de septiembre, día de pago habitual, es feriado.

Además, los jubilados deben cumplir con ciertos requisitos para recibir el depósito máximo de hasta $5,108 del Seguro Social, ellos son: haber postergado su jubilación hasta los 70 años de edad y contar también con suficientes aportes durante su vida laboral.

En agosto de 2025, el tope mensual es de 5,108 dólares.

Si el pago no llega en la fecha asignada o el monto es incompleto, hay que esperar al menos tres días hábiles posteriores a la fecha de depósito para consultar con el banco, debido a que puede haber demoras en el proceso de acreditamiento, según sugiere la SSA.

Si el dinero sigue sin llegar, se debe comunicar por cuenta "My Social Security" en línea.

FUENTE: Con información de Marca, Semana

Temas
Te puede interesar

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Madonna asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Madonna celebra en Italia su cumpleaños 67

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.
MUNDO

Médicos cubanos en fuga impactan negativamente sistema de salud en Italia

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Te puede interesar

El primer ministro de Gran Bretaña Keir Starmer arriba a la Casa Blanca para participar en la importante reunión con el presidente Donald J. Trump y Volodimir Zelenski.
CITA EN WASHINGTON

Trascendental reunión en la Casa Blanca por un acuerdo de paz definitivo en Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El paquete sospechoso de ser un artefacto explosivo fue encontrado cerca de una estación policial en Nueva York.
úLTIMA HORA

Evacúan metro de Times Square tras detección de un paquete sospechoso

El alquiler resulta uno de los gastos mayores del mes.
TÚ DINERO

¿Qué puedes alquilar en el sur de Florida con $1.500, según informe?

Varias personas emiten su derecho al voto.
ELECCIONES DE MEDIO TéRMINO

Trump busca reajustes trascendentales en el voto por correo

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Pago del Seguro Social por $5,108 llega el miércoles 20 de agosto, ¿quiénes lo reciben?