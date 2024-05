Periodista cubana elogia a activista "procastrista y antisemita" en Nueva York

El apoyo de Colomé a estos actos de protesta, que interrumpieron el funcionamiento académico, ignora los actos de violencia y vandalismo que llevaron al desalojo. La periodista cubana describe el campamento como histórico, pero omite el contenido antisemita y de incitación al odio hacia Israel.

Cabe destacar que la comunicadora cubana, visitó estos campamentos de estudiantes, donde sostuvo un encuentro con el "agitador socialista" Danny Shaw, expulsado de CUNY por incitar al acoso contra israelíes.

Colomé reveló en su artículo su afinidad con este individuo, afirmando que el activista es un supuesto profesor universitario que vivió en La Habana. Ignorando así en su artículo las conexiones de Shaw con regímenes comunistas.

La cubana expresó tras su encuentro con este activista: “la consciencia de Shaw encendió la mía”.

El periodista y editor de People en Español, Joaquín Badajoz, rechazó el artículo elaborado por Colomé, asegurando que Danny Shaw es un activista político que tiene nexos con el régimen cubano.

"Danny Shaw tiene de profesor universitario lo que yo tengo de cosmonauta. Es un activista político profesional que se ha encargado por décadas de adoctrinar jóvenes en las aulas. Soñar en la destrucción de Estados Unidos y sus instituciones le provoca orgasmos”, expresó Badajoz.

Badajoz afirmó que apenas un año atrás Shaw ofreció una conferencia en la que calificó al régimen cubano como uno de “dignidad y autodeterminación”.

Por su parte el exiliado cubano José Luis Bermello también rechazó la publicación de Colomé, describiendo a Shaw como "un comunista, organizador del Partido por el Socialismo y la Liberación".

Según Bermello, Shaw vivió en Cuba durante varios años y tiene vínculos con regímenes comunistas como China y Vietnam.

Asimismo, el cubano en el exilio lamentó: “esta es la oposición de izquierda que nos quieren vender, que no es más que otro grupito de iluminados decididos a construir esta vez el verdadero socialismo y mantenernos esclavizados en nombre de la igualdad, la diversidad y el ecologismo; ¡arreglados estamos!".

"Danny Shaw, an antisemitic adjunct lecturer at John Jay College CUNY since 2007, has been fired. On Oct 16, 2023, Shaw tweeted (then deleted): "These Zi^nists are straight Babylon swine. We need to protest their neighborhoods...Why are you racist arrogant bullies? You think you are better than others? Zionism is beyond a mental illness; it's genocidal disease.""