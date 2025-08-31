domingo 31  de  agosto 2025
Plan de EEUU para Gaza prevé la reubicación voluntaria de toda la población, según el Washington Post

Quienes acepten irse recibirán 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

BRENDAN SMIALOWSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El plan del gobierno de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé reubicar a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante diez años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el domingo el Washington Post.

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.

Llegada de cubanos deportados desde Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

Deportaciones alcanzan casi 200,000 en lo que va de 2025 bajo la administración Trump
El presidente Donald Trump, en reunión de gabinete.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Quienes acepten irse recibirán 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

A los propietarios de tierras se les ofrecerán "tokens digitales" para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas "ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)" que se construirán en Gaza.

Fideicomiso

Gaza sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una "entidad palestina reformada y desradicalizada".

Según el Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos creada para distribuir ayuda alimentaria y objeto de numerosas críticas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato a la petición de entrevista para confirmar la información.

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la "Riviera de Oriente Medio", una vez reubicados sus habitantes, quienes podrían desplazarse a Egipto y Jordania.

Aplaudido por Israel, ese plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la ONU advirtió sobre lo que llama una "limpieza étnica" en Gaza.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

251 personas fueron secuestradas ese día por el grupo terrorista Hamás; 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales 20 están vivas y 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

