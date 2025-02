Plan de Trump en Franja de Gaza, una "carta de negociación para presionar" a Hamás, según experto

“El anuncio de Trump me sorprendió, al igual que a mucha gente, y da la impresión de que hasta sorprendió al primer ministro israelí quien lo consideró como un plan mayor”, acota.

Trump, durante la rueda de prensa luego de una reunión con Netanyahu por 40 minutos en La Casa Blanca, hizo la controversial propuesta sobre la presencia estadounidense en la Franja de Gaza como una forma de "estabilizar" y reconstruir el territorio en conflicto, lo que hizo al israelí asegurar que “Trump lo está llevando a un nivel superior”.

Las declaraciones del presidente ocurren durante el comienzo de las negociaciones para la segunda fase del acuerdo con Hamás, encaminada a lograr el fin de la guerra y la reconstrucción de la Franja de Gaza, entre otros puntos.

Un complejo plan de Trump

Fleischman considera que el plan, que ha generado reserva y hasta interpretaciones libres en EEUU y en el ámbito internacional, “no es fácilmente implementable”.

“Cómo va EEUU a controlar la Franja de Gaza, cómo se hará el proceso de deportación o migración de los locales? Segundo, quiénes están interesados en invertir allí? Los árabes rechazaron la propuesta y no van a invertir; americanos privados, ¿están dispuestos a invertir?”, se pregunta.

Añade que si se plantea que lo haga el gobierno federal, en este momento se habla de cortes en ayuda exterior y a todo nivel, dice. “Y entonces ¿va a haber dinero para invertir en la reconstrucción de Gaza? Eso no lo veo implementable”, afirma.

Riesgos en Franja de Gaza

Fleischman destaca, sobre todo, cómo afectaría el plan de EEUU y el riesgo que implica para las negociaciones sobre un acuerdo con propósito definitivo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

“Todavía quedan rehenes, hay 82 rehenes en manos de Hamas, y en este momento estamos en medio de la negociación. Israel quiere liberar a esos rehenes, y los otros quieren que se liberen asesinos que están en cárceles israelíes”.

Asegura que la propuesta de Trump “no se ve clara".

“Creo que los familiares de los rehenes deben estar extremadamente preocupados por estas declaraciones, deben sentir temor de que no podrán verlos nunca más. a sus familias. Entonces, veo este plan como algo riesgoso, y complejo, que además a provocado reservas incluso en sectores no de izquierda. No dé cuán lejos va a ir ese plan”.

FUENTE: Entrevista a Luis Fleischman, especialista en Medio Oriente; con información de EuropaPress