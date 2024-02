¿Por qué Jeff Bezos vende más acciones de Amazon y se establece en Miami?

Según el informe presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Bezos concretó la venta de 11.997.698 de acciones comunes durante los días 7 y 8 de febrero del presente año. Amazon, empresa con sede en Seattle, fue creada por Bezos hace aproximadamente tres décadas en un modesto garaje.

La venta de acciones, con precio de 168 y 171 dólares cada título, se dividió en cinco bloques, con montos que oscilaron entre un millón y más de 3,2 millones de dólares cada uno. El valor conjunto de estas acciones de Amazon ascendió a más de 2.040 millones de dólares, según los precios cotizados en el mercado.

Además, en otro informe presentado ante la SEC, se indica que cerca del 7 de febrero Bezos propuso la venta de 50 millones de acciones adicionales de Amazon, con un valor estimado de 8.400 millones de dólares.

En un comunicado financiero previo, compartido por Yahoo Finance, se aprecian los planes para la venta de 50 millones de acciones, un proceso que concluirá el 31 de enero de 2025.

El 1 de febrero de este año, Amazon divulgó sus últimos resultados financieros, superando con creces las proyecciones. El gigante tecnológico registró ventas por valor de 170.000 millones de dólares y una ganancia neta de 10.600 millones.

Como consecuencia, las acciones de Amazon experimentaron un incremento de más del 13% en la Bolsa de Nueva York al día siguiente.

Según estimaciones de Forbes, la fortuna de Bezos asciende a 195.500 millones de dólares, situándolo como el tercer hombre más adinerado del mundo, detrás de Bernard Arnault, CEO de LVMH, y Elon Musk, líder de Tesla, Twitter y SpaceX.

Bezos, quien renunció como CEO de Amazon en 2021 para enfocarse en otros proyectos como Blue Origin, su empresa de exploración espacial, y además de actividades filantrópicas, emitió el comunicado sobre estas transacciones desde Seattle.

Asimismo, existen varias informaciónes, según informa AP, de que el empresario ha trasladado su residencia a Miami. Un reporte de FOX News de agosto de 2023 plantea que Jeff Bezos habría comprado una mansión en Miami, en Indian Creek Village.

Hace pocos meses se conoció que Jeff Bezos puso en venta la casa en cuyo garaje nació Amazon, cerca de Seattle, por unos dos millones de dólares.

Embed - Jeff Bezos on Instagram: "Seattle has been my home since 1994 when I started Amazon out of my garage. That’s my dad behind the camera in this video, touring Amazon’s first “office.” My parents have always been my biggest supporters. They recently moved back to Miami, the place we lived when I was younger (Miami Palmetto High class of ’82 — GO Panthers!) I want to be close to my parents, and Lauren and I love Miami. Also, Blue Origin’s operations are increasingly shifting to Cape Canaveral. For all that, I’m planning to return to Miami, leaving the Pacific Northwest. I’ve lived in Seattle longer than I’ve lived anywhere else and have so many amazing memories here. As exciting as the move is, it’s an emotional decision for me. Seattle, you will always have a piece of my heart."