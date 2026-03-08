Muere séptimo militar de Estados Unidos en la guerra contra Irán

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán.

WASHINGTON. - El Ejército de Estados Unidos anunció este domingo la muerte de un militar en Arabia Saudita tras resultar herido el 1 de marzo en un ataque iraní. Se trata de la séptima baja estadounidense en combate desde el inicio de la guerra hace una semana.

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas militares del país en Oriente Medio, declaró en un comunicado que el militar falleció el sábado "a causa de las heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní en todo Oriente Medio" el 1 de marzo.

No proporcionó más detalles sobre las circunstancias del ataque y afirmó que la identidad del militar se mantendría en reserva hasta 24 horas después de notificar a su familia.

Los otros seis soldados estadounidenses fallecidos hasta el momento se encontraban en Kuwait y también fueron atacados en la primera ola de bombardeos de represalia de Irán.

"Las operaciones de combate de envergadura continúan", señaló el comunicado militar de EEUU.

Drones y misiles

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña aérea masiva contra Irán el 28 de febrero, Teherán ha respondido con oleadas de ataques con drones y misiles contra Israel y países de Oriente Medio, donde se encuentran tropas estadounidenses.

El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó este domingo que la guerra puede durar "mucho tiempo".

"Israel está en estado de emergencia desde hace dos años, hay que esperar que esto lleve todavía mucho tiempo, debemos tener paciencia", señaló Zamir al dirigirse a oficiales del Ejército.

En la jornada, Israel aseguró haber atacado el cuartel general de la "fuerza espacial" de los Guardianes de la Revolución, en Teherán.

El sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos funcionarios asistieron en una base militar de Delaware a la repatriación de los cuerpos de los seis primeros soldados fallecidos.

FUENTE: Con información de AFP/ Europa Press