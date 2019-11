Procurador General asegura que muerte de Epstein fue una "tormenta perfecta de errores"

"Puedo entender a las personas que de inmediato, cuyas mentes se pusieron en el peor de los casos porque fue una tormenta perfecta de errores", dijo Barr a la AP mientras volaba a Montana para un evento.

LEA TAMBIÉN: Presunta víctima de Epstein pide al príncipe Andrés confesar

Los comentarios de Barr vienen días después de que dos funcionarios de prisiones que eran responsables de la custodia del rico financiero cuando murió fueron acusados de falsificar registros de la prisión. Los oficiales Tova Noel y Michael Thomas están acusados de dormir y navegar por Internet, comprar muebles y motocicletas, en lugar de ver a Epstein, que se suponía que debía ser revisado cada 30 minutos.

Epstein se quitó la vida en agosto mientras esperaba el juicio por cargos de abuso sexual de niñas de tan solo 14 años y mujeres jóvenes en Nueva York y Florida a principios de la década de 2000.

Su muerte puso el foco en la Oficina Federal de Prisiones, que ha estado plagada de escasez crónica de personal y brotes de violencia. La acusación revelada esta semana contra los oficiales muestra un atisbo de fallas de seguridad dentro de una unidad de alta seguridad en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Pero la acusación también proporcionó nuevos detalles que refuerzan la idea de que, a pesar de toda la intriga con respecto a Epstein y sus conexiones con personas poderosas, su muerte fue un suicidio, como concluyó el médico forense de la ciudad, y posiblemente prevenible.

LEA TAMBIÉN: Presunto suicidio de Epstein conduce a teorías de conspiración

Un abogado de Thomas, Montell Figgins, dijo que ambos guardias están siendo "chivos expiatorios".

El fiscal general también trató de amortiguar las teorías de conspiración de personas que cuestionaron si Epstein realmente se quitó la vida, diciendo que la evidencia demuestra que Epstein se suicidó. Agregó que revisó personalmente las imágenes de seguridad que confirmaron que nadie ingresó al área donde Epstein fue alojado la noche en que murió.

Epstein fue puesto en vigilancia de suicidio después de ser encontrado el 23 de julio en el piso de su celda con hematomas en el cuello, pero fue retirado de la vigilancia aumentada aproximadamente una semana antes de su muerte, lo que significa que fue monitoreado menos de cerca, pero aún así se supone que debe controlarse cada 30 minutos. Se le exigió tener un compañero de celda, pero se quedó sin ninguno después de que su compañero de celda fuera transferido del CCM el 9 de agosto, el día antes de su muerte, según la acusación.

Epstein fue encontrado insensible en su celda cuando los guardias fueron a entregar el desayuno. Uno de los guardias le dijo a un supervisor que no habían hecho sus rondas a las 3 a.m. o a las 5 a.m., según la acusación.

LEA TAMBIÉN: Surgen interrogantes sobre la supervisión de Epstein

El Departamento de Justicia aún está investigando las circunstancias que llevaron a la muerte de Epstein, incluido por qué no se le dio un compañero de celda.

"Creo que era importante tener un compañero de habitación allí con él y estamos investigando por qué eso no se hizo, y creo que todo indica que fue un error", dijo Barr. "No se siguieron los sistemas para asegurar que se hiciera".

La muerte de Epstein puso fin a la posibilidad de un juicio que habría involucrado a figuras prominentes y provocó una ira generalizada de que no tendría que responder por las acusaciones.

LEA TAMBIÉN: Registros confirman que Epstein firmó un testamento dos días antes de morir

Incluso con su muerte, los fiscales federales en Nueva York han seguido investigando las acusaciones contra Epstein. Barr, quien prometió investigar agresivamente y presentar cargos contra cualquiera que haya ayudado a Epstein, dijo que los investigadores estaban haciendo un buen progreso en el caso.

"Definitivamente están empujando las cosas", dijo Barr. "Solo diré que se están haciendo buenos progresos, y espero que en un tiempo relativamente corto haya resultados tangibles".