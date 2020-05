Puerto Rico: "El pueblo boricua se levantará de nuevo"

Su presidente, Frances Díaz, accedió a conversar con DIARIO LAS AMÉRICAS para analizar la situación de ese país caribeño tras el impacto del huracán María, los terremotos posteriores y, en estos momentos, la pandemia de coronavirus.

Si algo tiene muy claro esta ejecutiva es que la población de la isla ha sufrido “duros golpes”, pero que de todos se ha levantado, y en cuanto a la afectación que puede tener a raíz del COVID-19, Díaz no duda en afirmar que también la llamada Isla del Encanto “saldrá adelante”.

-Puerto Rico ha sido golpeada por una sucesión de circunstancias que incluyen huracanes, terremotos y ahora, como todo el mundo, por el COVID-19. ¿Cómo puede describir la situación actual en la isla?

Puerto Rico está como el resto del mundo. Hemos pasado muchas situaciones que han sido un gran reto para la isla, pero de cada una de ellas hemos logrado levantarnos, y esta no será la excepción.

Hemos tenido una ventaja en comparación con otros países porque el Gobierno de Puerto Rico tomó medidas muy conservadoras desde el principio de la pandemia, estableciendo la cuarentena para resguardarnos en nuestras casas y trabajando remoto para así tratar de contener o controlar un poco la propagación de este virus, del cual cada día nos enteramos de situaciones nuevas con directrices diferentes a las que sabíamos hace un mes atrás. Así que, dentro de todo, económicamente la isla ha sufrido un golpe muy significativo, pero muchas de las empresas hemos logrado remotamente continuar nuestras operaciones.

-DIARIO LAS AMÉRICAS ha reportado todo lo que ha vivido actualmente el pueblo boricua con el COVID-19 y antes por el impacto del huracán María y terremotos posteriores. ¿Cómo enfrenta la isla las consecuencias de esos eventos naturales?

El impacto del huracán María en Puerto Rico (registrado en septiembre de 2017) todavía mucha gente no lo ha superado, sobre todo en el interior de la isla. No es noticia ahora mismo, pero en la isla sigue temblando todos los días. El área sur de Puerto Rico es la que se ha visto más afectada. En días recientes hubo temblores menores. Aquí donde yo resido, y en el área metropolitana, no se sienten, pero en el área del sur sí.

Así que han sido muchos retos en muy poco tiempo y mucha gente todavía no ha podido reconstruir sus hogares ya sea por el huracán o por los terremotos.

-Decía usted que el Gobierno ha sido bastante conservador con las medidas dictadas a raíz de la crisis del coronavirus. ¿Cómo evalúa esas acciones?

Hay muchas críticas dependiendo de la persona con quien se hable, pero yo por mi parte estoy muy agradecida porque nosotros hemos visto a otros países como España, Italia, Estados Unidos, especialmente en Nueva York, en donde el virus se ha propagado día a día en una magnitud nunca vivida por nadie en nuestra generación.

Sin embargo, aquí en Puerto Rico se ha podido contener bastante el virus gracias a estas medidas tan conservadoras y estrictas que se tomaron muy temprano. En mi familia y personas más allegadas ninguno ha sido tocado por el virus de cerca. Yo entiendo que eso se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno, que se ha tomado el tema muy en serio

-Sin lugar a duda, este ha sido un año difícil para todo el mundo y en lo que respecta a Puerto Rico, este 2020 también es un año electoral. ¿Cómo está el ambiente político en la isla?

Ahora mismo el enfoque no ha sido político. Por lo que yo he podido observar, todo el mundo está dirigido al bienestar de la isla. La gobernadora que tenemos ahora mismo (Wanda Vásquez) está muy enfocada en el tema de la pandemia. No he visto campaña política alguna y obviamente pues todos los partidos, en situaciones como la que vivimos actualmente, comentan para sacarle provecho a este momento, pero yo he visto que no se ha desviado el tema de lo que son las emergencias que ha sufrido Puerto Rico.

-La estadidad [proyecto para convertir a Puerto Rico en un estado de EEUU] es un tema que siempre está en la palestra. Este año hay una nueva consulta. ¿Cómo observa ese tema?

Yo creo que es un tema reincidente con cierta frecuencia, que ahora vuelve a estar en el panorama con todas las ayudas federales que Puerto Rico ha recibido de los Estados Unidos desde el huracán María, luego los terremotos y creo que ahora con la pandemia podría ser más favorable para ciertos sectores porque nada despinta que el Gobierno federal está ayudando a Puerto Rico en estos momentos de crisis.

Hay que ver cómo se hace la consulta, obviamente de una manera responsable con todo el tema de la pandemia, que no vislumbro finalice muy pronto hasta que aprueben las vacunas correspondientes. Así que si el tema de la estadidad vuelve a surgir y me parece que sería favorable en estos momentos.

-¿Cómo se ha vinculado Bancrédito para ayudar en todas estas situaciones que vive y ha vivido Puerto Rico recientemente?

Nosotros somos una entidad bancaria internacional que, por disposición de leyes y regulaciones, no puede tener clientes residentes en Puerto Rico.

No obstante, nosotros sí nos hemos reunido con el Ejecutivo de turno en estas desgracias para ponernos a la disposición del pueblo de la isla y es así como hemos llevado a cabo ayudas como donaciones y hemos participado de distintas reuniones en grupos de trabajo que se han creado para buscar maneras creativas de levantar la isla.

Pero por el tipo de entidad que somos no podemos ni abrir cuentas ni ofrecer préstamos a residentes en Puerto Rico.

-Decía que es muy optimista y también lanzó una frase y es que el puertorriqueño se va a levantar de todo esto. ¿Por qué piensa de esa forma y cuál es el mensaje para sus paisanos?

Nosotros como latinoamericanos somos buenos vecinos, buenos amigos, buenos ciudadanos, buena familia. Así que lo que más a mí me ha impresionado y a mi familia también es que el puertorriqueño siempre se está dando la mano.

En un momento de desgracia, sin saber lo que va a pasar en un mes o lo que va a pasar en dos meses, el puertorriqueño se desprende de lo que tiene para ayudar al que no tiene.

Ha sido una situación que de verdad nos ha tocado el corazón muy adentro porque, como dije anteriormente y yo soy madre de tres niñas, yo nunca había vivido algo así y mis hijas ciertamente están viviendo cosas en corto tiempo que nadie de mi generación ni la generación de mis padres siquiera habían vivido.

Así que es impresionante cómo todo el mundo se une en un momento como este para ayudar al prójimo a salir hacia adelante. Cuando uno visita a algunos pueblos ve el agradecimiento de la gente, con las ganas que tiene de luchar, de echar hacia adelante para no dejarse caer.

Esta nueva crisis la vamos a superar. Ahora tenemos comunicación, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos trabajo, cosas básicas que luego del huracán no tuvimos y las pudimos superar. Esta nueva prueba la vamos a superar de la mano del Gobierno, que debe seguir dirigiendo a las personas sobre cómo se deben comportar.

