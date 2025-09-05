¿Qué indican las visas H-1B, H-2A, L-1, O-1, P, y TN para trabajar en EEUU?

MIAMI. - Estados Unidos ofrece oportunidades diversas en su sector laboral y por ello dispone de una variedad de visas de trabajo temporal que están destinadas a ciudadanos extranjeros que no sean inmigrantes y que califiquen para optar por las autorizaciones según el tipo de empleo que va a desempeñar.

Estas visas son la H-1B, la H-2A, la L-1, la O-1, la P y la TN que otorga la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para ocupaciones específicas dentro del mundo laboral.

Conocer lo que estas autorizaciones oficiales indican es indispensable antes de solicitar un desempeño de tipo temporal en el trámite de ingreso legal a territorio estadounidense.

Visas y para quiénes

Según la categorización de los programas establecida por USCIS, cada visa tiene una función que identifica el tipo de desempeño laboral del ciudadano portador.

Visa H-1B: permite a trabajadores extranjeros no inmigrantes cumplir ocupaciones especializadas “o como modelos de moda, médicos y con capacidad distinguidos”. Requiere al menos una licenciatura o experiencia equivalente en la profesión especializada. Por ejemplo, ciencias, medicina, atención médica, educación, biotecnología y negocios, etc, según el Departamento del Trabajo. El trámite para optar por esta visa ha tenido modificaciones.

Visa H-2A: es para solicitantes de trabajo agrícola temporal o estacional. Solo los ciudadanos o nacionales de los países designados pueden solicitar esta visa. Existen excepciones limitadas.

Visa L-1: está diseñada para transferir empleados a cargos distintos dentro de una misma compañía. Es concretamente para empleados que ya trabajan en una empresa en el extranjero y van a ser transferidos a una oficina de la misma compañía en EEUU. Los solicitantes deben haber trabajado para el mismo empleador en el extranjero durante un año dentro de los tres años anteriores, según las autoridades.

Otro tipo de trabajo

Visa O-1: se les otorga a ciudadanos extranjeros con "habilidades extraordinarias" o "logros destacados" en campos como las ciencias, las artes, la educación, los negocios o el deporte. Incluso, los que han demostrado un récord de logros extraordinarios en la industria del cine o la televisión y han sido reconocidos nacional e internacionalmente por esos logros, señala USCIS.

Visa P: optan por ella artistas, atletas o grupos de entretenimiento que se trasladan a EEUU para participar en eventos culturales o en competencias, bien sea como integrantes de un grupo o de forma individual.

Visa TN: se le concede solo a profesionales canadienses y mexicanos para trabajar en EEUU en puestos profesionales específicos que requieran una licencia o un título universitario, bajo los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

FUENTE: Con información de dol.gov, uscis.gov, travel.state.gov