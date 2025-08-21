EEUU suspende la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales extranjeros

Camiones cargados de mercancía cruzan el puente Ambassador que conecta Windsor, Canadá, con Detroit, Michigan, el 1 de agosto de 2025.

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves la suspensión de la emisión de visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner "en peligro la vida de los estadounidenses" en las carreteras.

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio , en la red social X, abordando un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente Donald Trump.

Política Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

INMIGRACIÓN Gobierno de Trump intensifica revocación de visas de estudiantes: más de 6,000 han sido retiradas en 2025

El jefe de la diplomacia estadounidense justifica esta decisión advirtiendo que "el creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses".

En el pasado, la administración Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros extranjeros no hablan inglés o lo hablan mal.

La Casa Blanca emitió a finales de abril una orden ejecutiva estipulando el dominio del inglés como "requisito de seguridad innegociable" para los conductores profesionales, aduciendo que "es de sentido común" y lamentando que "este requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras estadounidenses se han vuelto menos seguras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1958644528253948015&partner=&hide_thread=false Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

FUENTE: Con infirmaciòn de AFP y Europa Press