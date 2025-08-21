jueves 21  de  agosto 2025
SEGURIDAD

EEUU suspende la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales extranjeros

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras pone en peligro la vida de los estadounidenses

Camiones cargados de mercancía cruzan el puente Ambassador que conecta Windsor, Canadá, con Detroit, Michigan, el 1 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves la suspensión de la emisión de visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner "en peligro la vida de los estadounidenses" en las carreteras.

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X, abordando un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense justifica esta decisión advirtiendo que "el creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses".

En el pasado, la administración Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros extranjeros no hablan inglés o lo hablan mal.

La Casa Blanca emitió a finales de abril una orden ejecutiva estipulando el dominio del inglés como "requisito de seguridad innegociable" para los conductores profesionales, aduciendo que "es de sentido común" y lamentando que "este requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras estadounidenses se han vuelto menos seguras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/1958644528253948015&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con infirmaciòn de AFP y Europa Press

