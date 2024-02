¿Qué pasó un 8 de febrero con las brujas de Salem?

El galeno de esa pequeña comunidad “diagnosticó” que dos niñas estaban poseídas por el demonio y a partir de allí, hubo una verdadera búsqueda de brujas que incluyó encarcelamientos, torturas y ejecuciones en la horca

El doctor William Griggs, quizás asustado por la importancia de los personajes ligados a las niñas tuvo que buscar el origen de los extraños comportamientos de la hija y de la sobrina del líder espiritual de la ciudad, el reverendo Samuel Parris.

Ese día, después de revisar a las dos niñas, el doctor Griggs dictaminó : "No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio", dictaminó el hombre de ciencia.

A partir de allí ocurrió una reacción en cadena de acusaciones y juicios, que dejó un saldo de 19 ahorcados y más de 150 encarcelados.

Los juicios de Salem

El caso pasó a la historia como “los juicios de Salem” y se convirtió en un ejemplo de lo que el oscurantismo y la credulidad pueden hacer con un pueblo, porque allí donde se decía “brujería” lo que en realidad hubo fue un cóctel de eventos, que a la luz de los datos científicos, estuvieron relacionados con otras causas.

Los hechos de Salem ocurrieron a fines del Siglo XVII, cuando la “caza de brujas” había sido prácticamente abolida en una Europa que comenzaba a iluminarse con los descubrimientos científicos.

Con los años se tejieron varias hipótesis para explicar el comportamiento de las niñas. Para 1692, Sigmund Freud aún no había nacido y mucho menos elaborado su concepto de “histeria de conversión”, en el que un trauma psíquico provoca síntomas físicos, puso haber sido también una causa. Pero si bien es aplicable a un caso individual es difícil trasladarlo a una situación colectiva, según los datos.

La lista de brujas aumentaba

Otra posibilidad sobre el factor desencadenante, que explicaría el carácter colectivo del comportamiento de las niñas puede encontrarse en el pan.

Las niñas fueron sorprendidas en el bosque bailando desnudas y luego empezaron a tener otros comportamientos extraños: tenían convulsiones, decían cosas sin sentido, pronunciaban palabras extrañas y tenían frecuentes episodios de llanto.

Culparon a la esclava Tituba de haberlas iniciado en ritos satánicos. También llegaron rumores de que había otra “bruja” una anciana y posteriormente señalaron a una indigente que estaba embarazada y nadie sabía de quién. Y a esa lista se fueron sumando más nombres, especialmente de mujeres. Pero hubo hombres también señalados.

Según una hipótesis científica las niñas se comportaron de esa manera incoherente e inexplicable porque estaban afectadas de ergotismo, una enfermedad producida por la intoxicación por cornezuelo, un hongo que crece en el centeno (cereal) con el que la esclava, que cuidaba a las jóvenes, elaboraba el pan.

En todo caso las teorías sobre cuáles podrían haber sido los factores desencadenantes del extraño comportamiento de las niñas de Salem nunca pudieron justificar la “caza de brujas” que desató terribles consecuencias, por lo que hoy se conmemora un episodio lamentable de la historia.

En 1703 el tribunal del Estado Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios de Salem y en 1711 la justicia ordenó pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas de aquel juicio.

FUENTE: NATIONAL GEOFRAPHIC/ INFOBAE/ EL ESPAÑOL/ REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS