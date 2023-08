Ramaswamy alcanza a DeSantis en 2do lugar de encuestas

ANÁLISIS Trump: Persecución política y acusaciones vs. popularidad

“Para ser honesto, estoy complacido pero no tan sorprendido”, dijo Ramaswamy a The New York Post. “Estamos viendo una activación más amplia del impulso”.

Una encuesta reciente de Kaplan Strategies de votantes primarios encontró que Ramaswamy empataba a DeSantis con un 12%.

De manera similar, una encuesta de Harvard Harris realizada la semana pasada encontró que Ramaswamy superó los dos dígitos con el 10% de los votantes primarios republicanos probables, acercándose al 12% de DeSantis.

El encuestador Doug Kaplan de Kaplan Strategies dice que la campaña de Ramaswamy apenas comienza a despegar.

“Se está dando cuenta ahora, por lo que seguirá ganando”, dijo Kaplan a The Post. “Creo que nuestra encuesta es acertada”.

El precandidato exige cambios dentro de las agencias federales

Ramaswamy, de 37 años, ex inversor en biotecnología, se postula en una plataforma que exige cambios en las agencias federales, incluido el FBI, el Departamento de Educación y de Justicia, un compromiso con las políticas de América primero y un enfoque que exige revisar el alto costo de la guerra en Ucrania.

Tanto los expertos como Ramaswamy están de acuerdo en que gran parte de su aumento reciente se debe a una mayor conciencia y exposición.

“La identificación de mi nombre fue muy baja durante un tiempo”, dijo Ramaswamy. “Literalmente, la gente no había oído hablar de mí. Pero ahora que lo han hecho, las matemáticas son predecibles”.

Señala dos eventos recientes, un panel en Iowa y un mitin de Turning Point USA, como puntos de mayor presencia.

También ha abrazado un implacable circuito mediático. Ramaswamy se ha diferenciado entre los aspirantes republicanos por estar excepcionalmente dispuesto a involucrarse en una variedad de medios, apareciendo regularmente en Fox News, NBC y CNN desde que anunció su candidatura.

“Es muy conocedor de los medios”, dijo a The Post un agente republicano anónimo que apoya la reelección de Trump. "Se presenta como alguien que habla con más normalidad que un político con los puntos de conversación típicos".

El análisis de Kaplan encontró que el empresario de Ohio ha logrado avances particulares con los votantes independientes y el grupo demográfico de 30 a 49 años.

“En particular, estamos llegando a muchos jóvenes”, dijo Ramaswamy. “Creo que estamos llegando a muchos republicanos de mentalidad independiente o incluso a personas que tradicionalmente no se consideran republicanos de la vieja escuela”.

Según la campaña de Ramaswamy, ha recibido contribuciones de 70.000 donantes únicos, el 40% de los cuales nunca antes había dado a un candidato republicano.

“Muchos, si no la mayoría de ellos, son jóvenes donantes pequeños, y eso es bastante distintivo para nuestra campaña”, dijo Ramaswamy al Post.

J. Miles Coleman, editor asociado de Crystal Ball de Sabato en el Centro de Política de la Universidad de Virginia, dijo que el desempeño reciente de Ramaswamy en las encuestas es prometedor: “Tiene algunas encuestas favorables. No es solo un caso atípico. Parece estar en una buena línea de tendencia”.

Coleman cree que Ramaswamy podría estar recogiendo votantes de DeSantis, quien ha estado cayendo en las encuestas durante varios meses. También cree que las ganancias podrían reducirse a un perfil personal atractivo.

Ramaswamy gana popularidad dentro del electorado republicano

“Su biografía es favorable”, dijo Coleman a The Post. “Especialmente desde que apareció Trump, al electorado republicano le ha gustado mucho el perfil de este empresario forastero”.

Ese estatus de forastero le ha permitido a Ramaswamy diferenciarse con una campaña de descentralización radical, que incluye promesas de reestructurar el IRS y muchas otras agencias federales.

A pesar de su inexperiencia política, Ramaswamy ha hecho afirmaciones audaces sobre los esfuerzos para poner fin al conflicto en Ucrania y romper los lazos entre China y Rusia.

Sin embargo, su mayor punto débil es que repite el mismo discurso que el expresidente Trump, el claro favorito de los republicanos y con un trabajo ya de cuatro años que marcó su condición de Presidente exitoso para la mayoría de los estadounidenses en medio de la debacle económica causada por la administración Biden.

Ramaswamy tiene la intención de hacer concesiones a Rusia, como ceder la región de Donbas y aceptar no admitir a Ucrania en la OTAN, a cambio de la disolución total de la alianza militar de Rusia con China.

Ramaswamy "ha seguido el modelo de Ted Cruz de tratar de no ofender a los millones de partidarios de Trump” y eso hasta ahora le ha dado un buen resultado, pero insuficiente para alcanzar la popularidad de Trump.

Sin embargo, pudiera ser una figura clave en el gobierno de Trump si mantiene sus posturas firmes y el expresidente retoma la Casa Blanca.

La estrategia de Ramaswamy ha caído bien y ha recibido elogios de sectores que respaldan a Trump. De hecho, Make America Great Again Incorporated lo felicitó por su creciente ascenso en las encuestas.

