domingo 12  de  julio 2026
EN LA CAPITAL

Realizan vigilia por el 11J frente a la Embajada cubana en Washington

Los organizadores también recordaron a los mártires por la libertad, entre ellos a 37 hombres, mujeres y niños masacrados por agentes del régimen cubano el 13 de julio de 1994

Vigilia por Cuba.&nbsp;

Vigilia por Cuba. 

Centro para una Cuba Libre
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington, DC.- El sábado 11 de julio a las 7:00 p.m. se celebró una vigilia en la Embajada de Cuba, coorganizada por el Centro para una Cuba Libre y Estudiantes por la Libertad, en el quinto aniversario de las protestas del 11J en Cuba.

Se llamó la atención sobre los casos de presos políticos que se encuentran en condiciones de salud graves o bajo severa represión, en representación de los más de mil trescientos seis presos políticos conocidos que hoy sobreviven en condiciones inhumanas en las prisiones de Cuba.

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Entre ellos se encuentran Virgilio Mantilla Arango, Daniel Moreno de la Peña, Loreto Hernández García, Alieski Calderín Acosta, Félix Navarro Rodríguez, Sayli Navarro Álvarez, María Cristina Garrido Rodríguez y Maykel Castillo Pérez.

“Los cubanos en toda la isla salieron a las calles y exigieron libertad hace cinco años, como demostración de su deseo de un cambio de régimen. La respuesta de la dictadura fue y continúa siendo la represión, el terror y medidas que empobrecen aún más al pueblo cubano. Esto debe parar; los cubanos necesitan ser libres para reconstruir su país”, declaró John Suárez, Director Ejecutivo del Centro.

“¿Dónde está Luis Manuel Otero Alcántara? Este prisionero de conciencia cumplió su injusta condena de cinco años de prisión, solo para ser detenido por la policía secreta y mantenido incomunicado. Esto es inaceptable, y exigimos la liberación inmediata de Luis Manuel, e invitamos a la comunidad internacional a unirse a nuestro llamado. Los rumores de que la dictadura lo retendrá hasta que el artista cubano y defensor de los derechos humanos pueda ser exiliado por la fuerza deben ser condenados”, concluyó el director ejecutivo del CFC.

Los organizadores también recordaron a los mártires por la libertad, entre ellos a 37 hombres, mujeres y niños masacrados por agentes del régimen cubano el 13 de julio de 1994 en una masacre perpetrada en un remolcador contra refugiados que huían. El disidente chino Liu Xiaobo, quien falleció bajo custodia de las autoridades de Pekín, fue reconocido entre las víctimas del comunismo. La vigilia concluyó con una oración del Pastor Mario Félix Lleonart.

Durante la vigilia se recogieron firmas de peticiones para priorizar la liberación de los presos políticos cubanos.

Estudiantes por la Libertad (SFL) es la organización estudiantil pro-libertad internacional más grande del mundo. Es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que conecta, educa, capacita y empodera a estudiantes y jóvenes líderes libertarios (liberales clásicos) en todo el mundo.

El Centro para una Cuba Libre es una organización no partidista con sede en Washington, DC, dedicada a promover el respeto por los derechos humanos, una transición democrática y el estado de derecho en Cuba.

Los videos grabados durante la vigilia están disponibles en esta lista de reproducción:

FUENTE: Centro para una Cuba Libre

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