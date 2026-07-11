sábado 11  de  julio 2026
DEPORTES

Shohei Ohtani será baja en el Juego de Estrellas de la MLB

El japonés Shohei Ohtani, cuatro veces MVP, ha brillado esta temporada en sus dos funciones con los Dodgers, pese a lidiar con diversas molestias físicas

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.&nbsp;

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en la segunda entrada durante un partido contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre, el 8 de abril de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá. 

Vaughn Ridley / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, no abrió este viernes como lanzador debido a una persistente irritación en la rodilla izquierda y tampoco participará en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, informó el club.

"Shohei Ohtani actuará como bateador designado durante el resto del fin de semana, pero después de la serie contra los D-backs se someterá a algunas intervenciones en la rodilla para ponerlo en la mejor posición posible de cara a la segunda mitad de la temporada", señalaron los Dodgers en un comunicado.

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"Lamentablemente, debido a estos acontecimientos, no podrá viajar a Filadelfia ni participar en el Juego de Estrellas de 2026", añadió la franquicia.

Ohtani abandonó un partido el 11 de junio por molestias en la rodilla izquierda y quedó fuera de la alineación al día siguiente.

Desde entonces, ha tratado de manejar el problema, localizado en la misma rodilla de la que fue operado en 2019 para corregir una condición congénita por la que la rótula nunca llegó a fusionarse completamente en un solo hueso.

El japonés, cuatro veces Jugador Más Valioso, ha brillado esta temporada en sus dos funciones con los Dodgers, pese a lidiar con diversas molestias físicas, entre ellas una ampolla en la mano con la que lanza, un problema en el bíceps y la lesión en la rodilla.

A la ofensiva, batea para .290, con 20 jonrones y 56 carreras impulsadas, mientras que como lanzador registra una efectividad de 1.79, 95 ponches y marca de 8-2.

El martes conectó el jonrón número 300 de su carrera, convirtiéndose en el primer jugador nacido en Japón en alcanzar esa cifra en las Grandes Ligas.

Ohtani estaba previsto a servir como bateador designado para el Juego de Estrellas, que se disputará el próximo martes en el Citizens Bank Park, casa de los Filis de Filadelfia.

Duplantis gana el salto con garrocha en Mónaco

La estrella sueca Armand Duplantis se llevó la victoria en el salto con garrocha de la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco este viernes, con 6,07 metros, pero sin poder batir un récord del mundo.

El saltador de 26 años superó a la primera las barras de 5,70 m, 5,85 m y 6,07 m -récord de la reunión-, antes de fallar tres veces ante la de 6,15 m.

Ni siquiera intentó en esta velada buscar su decimosexto récord mundial, que el pasado marzo elevó a 6,31 metros.

"Mondo" encadena así una segunda victoria seguida en una cita de la Liga de Diamante, después de la de finales de junio en París, donde se reencontró con el triunfo tras haber sufrido a principios de ese mes en Estocolmo su primera derrota en casi tres años.

FUENTE: AFP

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