domingo 12  de  julio 2026
OBITUARIO

Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham: "Un auténtico Patriota"

La oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur confirmó hoy su fallecimiento tras sufrir "una breve y repentina enfermedad"

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026).&nbsp;

El senador estadounidense Lindsey Graham habla durante una conferencia de prensa sobre las relaciones entre Israel y Estados Unidos tras una reunión con funcionarios libaneses, en Tel Aviv (Israel), el 28 de agosto de 2025 (reeditada el 12 de julio de 2026). 

EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este domingo la muerte del senador Lindsey Graham, a quien definió como "un auténtico Patriota estadounidense".

"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, tras conocerse la noticia de la muerte del republicano.

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La oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur confirmó hoy su fallecimiento tras sufrir "una breve y repentina enfermedad".

"En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EEUU Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", detalló la oficina del estadounidense en la red social X.

Hace solo unas semanas, Trump había respaldado la campaña de reelección de Graham para las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que puede alterar el equilibrio de poder en Washington.

El senador servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel.

Diversos cargos israelíes, como el presidente, Isaac Herzog, o el ministro de Defensa, Israel Katz, también lamentaron la muerte de Graham, quien hace apenas dos días se encontraba de visita en Kiev para mantener un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

FUENTE: EFE

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