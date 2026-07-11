domingo 12  de  julio 2026
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Bellingham envía a Inglaterra a semifinales del Mundial con un doblete

Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza

El centrocampista Jude Bellingham, de Inglaterra, se toma una selfie tras la victoria de su selección ante Noruega en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.

El centrocampista Jude Bellingham, de Inglaterra, se toma una "selfie" tras la victoria de su selección ante Noruega en un partido del Mundial, el 11 de julio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador, que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

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Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.

Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero en el que golpeó en momentos claves gracias a un estelar Bellingham, que ya había anotado un doblete en octavos contra México.

El madridista, con seis goles en tantos partidos en Norteamérica, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 60 años después.

A diferencia de los octavos contra Brasil, donde Noruega había dominado la posesión, el equipo nórdico decidió esta vez ceder la iniciativa a Inglaterra y buscar el contragolpe.

Los hombres de Thomas Tuchel acampaban en campo rival, pero su fútbol era demasiado lateral y lento para crear peligro. Dos centros sin destinatario y una falta mal lanzada por Harry Kane fueron sus únicas aproximaciones en la primera media hora.

Demasiado poco, aunque bastante más que Noruega, que apenas cruzaba la línea de mediocampo.

Así estaba el partido cuando el lateral Julian Ryerson centró al área y Erling Haaland probó al arquero Jordan Pickford con un testarazo demasiado centrado.

El intento despertó a los nórdicos, que volvieron a la carga un minuto después.

El extremo Andreas Schjelderup recibió por la izquierda del área, regateó a Ezri Konza y lanzó un zurdazo cruzado con cara de centro que terminó tocando el palo antes de entrar a puerta.

Dos ocasiones y un gol. Pura eficacia. Con Inglaterra contra las cuerdas, Alexander Sorloth y Martin Odegaard buscaron el segundo sin afinar la puntería.

Los "Tres Leones" sufrían en el bochorno de Miami, pero lograban levantar cabeza justo antes del descanso.

El extremo Anthony Gordon encontró a Bellingham en la entrada del área y el centrocampista se zafó de dos defensores en el área para batir a Orjan Nyland de un tiro raso con la zurda.

Hey Jude

De regreso al césped, Noruega trató de adueñarse más de la pelota, más ofensiva que en el arranque. El central Torbjorn Heggem creyó haber adelantado a los suyos con un gol tras un córner, pero el árbitro lo anuló luego de consultar el VAR por un empujón de Haaland en el área.

Cada saque de esquina para los noruegos hacía temblar a Inglaterra. A la salida de uno, el lateral del Benfica, Fredrik Aursnes, devolvía la pelota al centro y el central Kristoffer Ajer estrellaba un cabezazo contra el larguero.

Los nórdicos empujaban por las bandas, aprovechando la velocidad de sus extremos suplentes Oscar Bobb y Antonio Nusa. Pero no lograban encontrar a Haaland, su mayor artillero y quien fue sustituido antes de comenzar la segunda parte de la prórroga por aparente lesión.

Enfrente, Inglaterra afrontó el último tramo del partido fiándose de la velocidad de Bukayo Saka. Una arrancada suya por la derecha y un centro medido al área obligaba a Aursnes a salvar a los suyos ante la amenaza de Kane.

Como en la primera parte, los de Tuchel acababan mejor. Djed Spence a punto estuvo de desviar a puerta el despeje de Nyland, que se durmió.

El arquero noruego volvería a ser protagonista al inicio de la prórroga, muy a su pesar, cuando no logró bloquear un disparo de Morgan Rogers desde fuera del área y Bellingham se adelantó para cazar el rechace y liberar a Inglaterra.

La afición inglesa podía celebrar la victoria coreando los clásicos "Wonderwall" y "Hey Jude" con sus jugadores.

Los "Tres Leones" mantienen su buena racha en las grandes competiciones tras los cuartos alcanzados en Catar 2022 y sus dos finales consecutivas perdidas en la Eurocopa, en 2020 y 2024.

FUENTE: AFP

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