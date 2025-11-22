Reportan la segunda muerte del año vinculada a gripe aviar en Estados Unidos

Un residente del estado de Washington falleció tras contraer una cepa rara de gripe aviar que anteriormente solo se había reportado en animales, informaron las autoridades sanitarias estatales.

WASHINGTON.- Un residente del estado de Washington falleció tras contraer una forma rara de gripe aviar previamente detectada solo en animales, informaron las autoridades sanitarias estatales, lo que eleva a dos el número de muertes por el virus en Estados Unidos durante este año.

El paciente, identificado como "una persona mayor con problemas de salud subyacentes", había estado hospitalizado desde principios de mes, indicó el viernes el departamento de salud del estado.

Las pruebas realizadas por la Universidad de Washington indicaron que el paciente tenía la variante H5N5 del virus de la gripe aviar, precisó el departamento en un comunicado. Destacó que se trataba "de la primera infección registrada en un ser humano para esta variante".

El resultado fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria del país. Según las autoridades, "el riesgo para el público sigue siendo bajo".

Añadieron: "No existe evidencia de transmisión de este virus entre personas".

El paciente tenía "un criadero doméstico de aves de corral en su jardín", la fuente más probable de la contaminación.

Casos en EEUU

En lo que va de 2025, los CDC han registrado más de 70 casos humanos de gripe aviar en Estados Unidos. Una persona falleció en enero en Luisiana tras contraer el virus H5N1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado más de 1.000 casos humanos de gripe aviar desde 2003 en 25 países, de todas las cepas.

FUENTE: Con información de AFP