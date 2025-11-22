sábado 22  de  noviembre 2025
SALUD

Reportan la segunda muerte del año vinculada a gripe aviar en Estados Unidos

El paciente, que falleció por gripe aviar, fue identificado como "una persona mayor con problemas de salud subyacentes"

Un residente del estado de Washington falleció tras contraer una cepa rara de gripe aviar que anteriormente solo se había reportado en animales, informaron las autoridades sanitarias estatales.

Un residente del estado de Washington falleció tras contraer una cepa rara de gripe aviar que anteriormente solo se había reportado en animales, informaron las autoridades sanitarias estatales.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Un residente del estado de Washington falleció tras contraer una forma rara de gripe aviar previamente detectada solo en animales, informaron las autoridades sanitarias estatales, lo que eleva a dos el número de muertes por el virus en Estados Unidos durante este año.

El paciente, identificado como "una persona mayor con problemas de salud subyacentes", había estado hospitalizado desde principios de mes, indicó el viernes el departamento de salud del estado.

Lee además
Imagen referencial. 
ALERTA DE SALUD

La OMS recomienda beber solo leche pasteurizada para evitar infecciones de gripe aviar
Una niña de tres años contagiada con la gripe aviar H5N1 murió en el estado mexicano de Coahuila (norte)
COMUNICADO

EEUU reporta primer caso grave de gripe aviar en humanos

Las pruebas realizadas por la Universidad de Washington indicaron que el paciente tenía la variante H5N5 del virus de la gripe aviar, precisó el departamento en un comunicado. Destacó que se trataba "de la primera infección registrada en un ser humano para esta variante".

El resultado fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria del país. Según las autoridades, "el riesgo para el público sigue siendo bajo".

Añadieron: "No existe evidencia de transmisión de este virus entre personas".

El paciente tenía "un criadero doméstico de aves de corral en su jardín", la fuente más probable de la contaminación.

Casos en EEUU

En lo que va de 2025, los CDC han registrado más de 70 casos humanos de gripe aviar en Estados Unidos. Una persona falleció en enero en Luisiana tras contraer el virus H5N1.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado más de 1.000 casos humanos de gripe aviar desde 2003 en 25 países, de todas las cepas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Al menos 21 países o bloques suspendieron las compras de pollo de Brasil por gripe aviar

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
¿Continuará la guerra?

Trump afirma que Zelenski tendrá que aceptar el plan de EEUU para Ucrania o "seguir luchando"

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
Otro revés para Maduro

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.  
Política

Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes

Escuadrón de aviones caza de combate  de EEUU en el Caribe.
Narcotráfico

EEUU pide a operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" por despliegue militar en torno a Venezuela

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
CASA BLANCA

Trump ataca a las aseguradoras médicas y alista alivio financiero

Por Leonardo Morales
Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
Otro revés para Maduro

Seis aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EEUU por "aumento de la actividad militar"

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Universal Orlando Resort.
PARQUES

Universal Orlando Resort inaugura temporada navideña con actividades festivas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Conflicto bélico

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"