Empleado de senadora demócrata finge ser abogado ante el ICE para liberar a inmigrante con antecedentes

WASHINGTON.- Un funcionario de la oficina de la senadora demócrata Tammy Duckworth , de Illinois, fue acusado de hacerse pasar por abogado ante agentes federales de inmigración para lograr la liberación de un inmigrante ilegal con antecedentes penales.

El incidente ocurrió el 29 de octubre en un centro de detención del ICE en St. Louis, Illinois, fue difundido por Fox News, que citó una carta del director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons.

De acuerdo con la carta enviada a Duckworth por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Edward York, identificado públicamente como coordinador de atención ciudadana en la oficina de la senadora, se presentó ante funcionarios federales afirmando ser el abogado de José Ismeal Ayuzo Sandoval, un inmigrante mexicano de 40 años que había sido deportado en cuatro ocasiones y tenía una condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

Lyons aseguró que York “actuó así para acceder al detenido y solicitar su liberación”, llegando incluso a falsificar un formulario oficial del DHS, conocido como G-28, que se utiliza para autorizar la representación legal de una persona ante las autoridades migratorias.

Descubierto por una publicación en Facebook

Durante su visita, el empleado consiguió reunirse con Ayuzo y obtener su firma en el formulario G-28. Sin embargo, cuatro días después, una firma legal en Collinsville, Illinois, presentó electrónicamente otro formulario sin la firma del detenido, según señaló el director interino del ICE.

“Parece ser que el Sr. York podría haber colaborado con la firma para encubrir su tergiversación”, escribió Lyons en la misiva.

El ICE no pudo confirmar que York tuviera licencia para ejercer la abogacía. La sospecha aumentó cuando funcionarios federales descubrieron una publicación en Facebook realizada por la página de los Demócratas del Condado de Montgomery, que describía cómo un miembro del personal de la oficina de Duckworth habría acudido a una sede local con documentos y una orden de libertad para “hacerse pasar por otra persona” ante las autoridades.

ICE exige respuesta

Lyons solicitó una respuesta formal de la oficina de la senadora Duckworth antes del 17 de noviembre, para esclarecer si York actuó con conocimiento de otros miembros del equipo y si falsificó documentos federales a sabiendas.

“Imploro a todos los miembros del Congreso y a su personal que detengan los juegos políticos que ponen en riesgo a las fuerzas del orden y a los detenidos”, advirtió Lyons en su carta, exhortando además a Duckworth a “abogar por los electores que han sido víctimas de delitos cometidos por inmigrantes ilegales y colaborar con el DHS para expulsar a estos delincuentes del país”.

Hasta el momento, la oficina de la senadora Duckworth no ha emitido comentarios públicos sobre las acusaciones.

