Requisitos básicos para solicitar la Green Card

La tarjeta verde o Green Card que permite a ciudadanos extranjeros residir legalmente en Estados Unidos.

Para obtener la Tarjeta de Residente Permanente, conocida como Green Card, desde fuera de Estados Unidos , es necesario seguir el proceso de trámite consular a través de un consulado estadounidense.

Según detalla la página oficial de usa.gov, el tramite se aplica a personas que no se encuentran dentro del territorio de EEUU y deben cumplir con los requisitos de elegibilidad.

La calificación para la residencia depende de varios factores: el patrocinio familiar o de un empleador y el estatus de refugiado o asilado, si aplica, son fundamentales.

Por ello, es esencial que el solicitante identifique y cumpla con los criterios de una de estas categorías antes de iniciar el proceso para la Green Card.

Además, es necesario ubicar la categoría de elegibilidad para obtener una “Green Card” y ubicar la opción que más se ajuste a la realidad del solicitante.

Posterior, cada postulante debe revisa los requisitos de elegibilidad y cómo presentar la solicitud. Al tramitar la Green Card se debe pagar una tarifa por el procesamiento de la solicitud de visa y una tarifa de declaración jurada de apoyo.

Una de las principales ventajas de este proceso es que brinda una estimación de los tiempos de espera, lo que permite a los solicitantes planificar mejor su futuro. Saber aproximadamente cuándo podrían recibir su Green Card es crucial, especialmente para quienes buscan reunirse con sus familias o iniciar una nueva vida en Estados Unidos. El proceso también aclara los costos asociados, ya que se deben pagar tarifas de procesamiento de la solicitud de visa y por la declaración jurada de apoyo, lo que permite a los solicitantes preparar sus finanzas adecuadamente.

El trámite consular es una herramienta esencial para quienes buscan obtener su Green Card desde el extranjero. No solo facilita el cumplimiento de los requisitos y la presentación de los documentos correctos, sino que también ofrece un camino claro y estructurado hacia la residencia legal en Estados Unidos.

Desde EEUU

Para solicitar la Green Card estando en Estados Unidos, el postulante deben cumplir ciertos requisitos: Presentar la solicitud correcta (Formulario I-485) y demostrar elegibilidad, son fundamentales.

Presentar la documentación necesaria para probar la relación con el patrocinador o la categoría de elegibilidad (familiar, inmediato de un ciudadano estadounidense, empleo, asilo, o inversión, entre otros).

Copias del pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio (si aplica), evidencia de estatus legal en EEUU, formularios de aprobación o recibo de peticiones previas, y otros documentos específicos de la categoría.

También deberá pagar las tarifas correspondientes, que varían dependiendo de la categoría de elegibilidad y el tipo de solicitud. Finalmente, es probable que se requiera asistir a una entrevista con un oficial de inmigración para discutir la solicitud y verificar la información proporcionada.

FUENTE: Redacción