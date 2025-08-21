jueves 21  de  agosto 2025
TRÁMITES

Requisitos básicos para solicitar la Green Card

La calificación para la residencia depende de varios factores: el patrocinio familiar o de un empleador y el estatus de refugiado o asilado, si aplica, son fundamentales

La tarjeta verde o Green Card que permite a ciudadanos extranjeros residir legalmente en Estados Unidos.&nbsp;

La tarjeta verde o Green Card que permite a ciudadanos extranjeros residir legalmente en Estados Unidos. 

USCIS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Para obtener la Tarjeta de Residente Permanente, conocida como Green Card, desde fuera de Estados Unidos, es necesario seguir el proceso de trámite consular a través de un consulado estadounidense.

Según detalla la página oficial de usa.gov, el tramite se aplica a personas que no se encuentran dentro del territorio de EEUU y deben cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Lee además
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
MIGRANTES

¿Es obligatorio hablar inglés fluido para obtener la Green Card?
El USCIS dijo en un comunicado que la agencia también planea expandir el requisito de entrevistas a otras categorías de solicitantes de green card.
MIGRACIÓN

¿Qué es el formulario 1-90? ¿Permite aumentar la validez de la Green Card?

La calificación para la residencia depende de varios factores: el patrocinio familiar o de un empleador y el estatus de refugiado o asilado, si aplica, son fundamentales.

Por ello, es esencial que el solicitante identifique y cumpla con los criterios de una de estas categorías antes de iniciar el proceso para la Green Card.

Además, es necesario ubicar la categoría de elegibilidad para obtener una “Green Card” y ubicar la opción que más se ajuste a la realidad del solicitante.

Posterior, cada postulante debe revisa los requisitos de elegibilidad y cómo presentar la solicitud. Al tramitar la Green Card se debe pagar una tarifa por el procesamiento de la solicitud de visa y una tarifa de declaración jurada de apoyo.

Una de las principales ventajas de este proceso es que brinda una estimación de los tiempos de espera, lo que permite a los solicitantes planificar mejor su futuro. Saber aproximadamente cuándo podrían recibir su Green Card es crucial, especialmente para quienes buscan reunirse con sus familias o iniciar una nueva vida en Estados Unidos. El proceso también aclara los costos asociados, ya que se deben pagar tarifas de procesamiento de la solicitud de visa y por la declaración jurada de apoyo, lo que permite a los solicitantes preparar sus finanzas adecuadamente.

El trámite consular es una herramienta esencial para quienes buscan obtener su Green Card desde el extranjero. No solo facilita el cumplimiento de los requisitos y la presentación de los documentos correctos, sino que también ofrece un camino claro y estructurado hacia la residencia legal en Estados Unidos.

Desde EEUU

Para solicitar la Green Card estando en Estados Unidos, el postulante deben cumplir ciertos requisitos: Presentar la solicitud correcta (Formulario I-485) y demostrar elegibilidad, son fundamentales.

Presentar la documentación necesaria para probar la relación con el patrocinador o la categoría de elegibilidad (familiar, inmediato de un ciudadano estadounidense, empleo, asilo, o inversión, entre otros).

Copias del pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio (si aplica), evidencia de estatus legal en EEUU, formularios de aprobación o recibo de peticiones previas, y otros documentos específicos de la categoría.

También deberá pagar las tarifas correspondientes, que varían dependiendo de la categoría de elegibilidad y el tipo de solicitud. Finalmente, es probable que se requiera asistir a una entrevista con un oficial de inmigración para discutir la solicitud y verificar la información proporcionada.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Demanda colectiva busca 'green card' para cubanos con I-220A

Trump plantea un "enfoque diferente" sobre Ucrania si no hay avances en dos semanas

¿Tienes derecho a un abogado en caso de que te detenga el ICE?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
ARCAS PÚBLICAS

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

Imagen del famoso y querido juez Frank Caprio.
Obituario

Fallece a sus 88 años el querido y compasivo juez Frank Caprio

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio
Política

Rubio anuncia nuevas sanciones a cuatro miembros de la CPI por "amenaza a la seguridad nacional"

Te puede interesar

Empleados de la FPL atienden una avería en los conductos de electricidad en Florida.
REDUCE LA SUBIDA

FPL acuerda alza menor de tarifas eléctricas, pero enfrenta oposición de grupos de consumidores

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Raquel Regalado, comisionada de Miami-Dade
MEDIDA CONTROVERSIAL

Medios de comunicación serían impactados por recortes, Miami-Dade evalúa eliminar pauta publicitaria

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
FALLO JUDICIAL

Corte de Apelaciones anula multa de $464 millones a Trump

Logo del fabricante estadounidense de aviones Boeing.
ACUERDO

Boeing negocia venta récord de hasta 500 aviones a China

El expresidente Joe Biden y Kamala Harris.
INVESTIGACIóN

Exportavoz de Biden dice haberlo visto sólo dos veces en la Casa Blanca