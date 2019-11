Respaldo a Trump se mantiene intacto a pesar de juicio en su contra

WASHINGTON .- El índice de aprobación en Estados Unidos del presidente Donald Trump se está manteniendo inmutable, en momentos en que la Cámara de Representantes procede con una investigación de juicio político que pudiera poner en peligro su presidencia, de acuerdo con un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Pero la encuesta contiene señales de alarma para Trump.