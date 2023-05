Resultados de la Lotería de Visas de EEUU: consulte si ganó

Los ganadores son elegidos al azar por ordenador entre las inscripciones cualificadas, informó CubaNet.

Para comprobar si una persona o algún miembro de su familia fueron seleccionados en la lotería de visas, se requiere:

Número o código de confirmación emitido al inscribirse en el programa;

Apellidos tal y como aparecen en el formulario electrónico de inscripción;

Año de nacimiento con los cuatro dígitos;

Código de autenticación indicado por el portal digital.

El sistema de emisión de visas posee parámetros bien definidos, entre ellos que un país no puede recibir más del 7% de las visas que se entregan anualmente.

Con este sorteo, como cada año, hasta 55.000 extranjeros y sus familias de países elegibles, entre los que se encuentra Cuba, tendrán la oportunidad de emigrar legalmente a Estados Unidos con una green card en 2024.

Entre los requisitos para participar en la lotería se encuentran haber nacido o ser cónyuge de alguien nacido en uno de los países que califiquen; y haber completado los estudios secundarios o demostrar dos años de experiencia laboral durante los últimos cinco años en una ocupación que requiera de al menos dos años de formación.

Como informa la página USA.gov, puede seguir estos pasos para encontrar los resultados de la lotería de visas:

Revise en línea los resultados de la lotería de visas de diversidad del 2023 y 2024 (en inglés).

Los resultados de la lotería de visas de 2023 se pueden consultar hasta el 30 de septiembre de 2023.

Los resultados de la lotería de visas de 2024 se pueden consultar hasta el 30 de septiembre de 2024.

Asegúrese de tener el número de confirmación de su registro para consultar el estado de su solicitud. Si lo pierde, puede recuperar su número de confirmación completando el formulario (en inglés).

Ser seleccionado en la lotería del programa de Visas de Diversidad no le garantiza que recibirá una visa. La selección significa que puede avanzar en el proceso de selección del programa.

Puede consultar los resultados en la página dvprogram.state.gov

FUENTE: Con información de CubaNet / USA.gov / U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs