Esta semana, el forcejeo por revelar la verdadera identidad del informante que denunció la supuesta presión que había ejercido Donald Trump sobre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con fines electorales, escaló a un nivel mediático más alto.

Según trascendió en The Washington Post, la mayoría de las organizaciones de noticias, incluido este importante medio del Distrito de Columbia, han ocultado el nombre del denunciante. La identidad del agente también se ha mantenido en secreto por parte de los principales funcionarios, en consonancia con la ley federal diseñada para evitar represalias.

A pesar de esto, el apelativo del presunto soplón ha circulado por los rincones conservadores de las redes sociales desde, al menos, el pasado 3 de octubre, y culminó con un retuit de Donald Trump Jr. el miércoles de esta semana sobre un artículo de Breitbart News donde se mencionaba a un individuo.

Durante un período de 24 horas, el presunto nombre del oficial de la CIA fue mencionado en más de 150.000 tuits.

La identidad de un delator

De acuerdo con el artículo publicado por Breitbart News, y firmado por Aaron Klein, el nombre tras el cual se oculta el misterioso informante es Eric Ciaramella. ¿Pero, quién es este hombre?

Ciaramella ha sido descrito como un analista de la CIA y ex miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional que ha trabajado en las administraciones de Obama y Trump como oficial de inteligencia profesional.

También se alega que este agente formó parte de una cadena de correos electrónicos de la administración de Obama que celebró la eventual firma de una garantía de préstamo por un billón de dólares para Ucrania.

Se dice además, que ese y otros correos electrónicos muestran que Ciaramella interactuó sobre Ucrania con personas que desempeñaron papeles claves para facilitar el expediente anti-Trump producido por Fusion GPS y, según los informes, financiado por la campaña presidencial de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata.

Del mismo modo se aduce que documentos federales evidencian que Ciaramella también trabajó estrechamente con Joe Biden y con Susan Rice, asesora de seguridad nacional del presidente Obama. También se sostiene que laboró con el ex director de la CIA, John Brennan, un defensor anti-Trump que se ha enfrentado a la controversia por su papel en alimentar la cuestionable investigación de colusión de Rusia.

¿Tiene importancia un nombre?

Este fin de semana, otro vástago de Trump, en este caso Ivanka, aunque se hizo eco de la opinión de su padre de que el proceso de enjuiciamiento es un intento por anular las elecciones de 2016, también minimizó el asunto del supuesto nombre del agente de la CIA.

En una entrevista con The Associated Press, Ivanka manifestó que la identidad del informante no era particularmente relevante. "El denunciante no debería ser una parte sustantiva de la conversación", dijo a la AP, al tiempo que afirmaba que la persona "no tenía información de primera mano".

Sin embargo, Trump, que lo ve todo desde su propio universo, se ha lanzado repetidamente contra el soplón a través de Twitter y ha puntualizado que él merece "conocer a su acusador”, exigiendo al mismo tiempo que se revele la identidad del agente. El presidente también acusó al denunciante de partidismo, aunque aseguró que no tenía conocimiento de la identidad de la persona.