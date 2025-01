Revelan audio de torre de control tras accidente en Washington: Había pocos empleados supervisando vuelos

Washington .- El número de personal de la torre de control aéreo del aeropuerto Ronald Reagan de Washington "no era normal" en el momento del accidente entre un avión de pasajeros y un helicóptero del ejército, informó el jueves la prensa estadounidense.

La dotación de personal "no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico", según un informe preliminar interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación citado por The New York Times.