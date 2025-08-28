jueves 28  de  agosto 2025
CASA BLANCA

Casa Blanca despide a jefa de agencia de salud que se negó a renunciar

Susan Monarez, a cargo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), fue despedida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos

Susan Monaraez, despedida por el presidente Donald J. Trump de su cargo como jefa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Susan Monaraez, despedida por el presidente Donald J. Trump de su cargo como jefa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

KAYLA BARTKOWSKI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno estadounidense confirmó el miércoles el despido de la directora de la principal agencia de salud pública del país tras negarse a renunciar, en medio de un enfrentamiento con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

Susan Monarez, a cargo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), fue despedida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Lee además
El controversial patrocinador del socialismo y los llamados movimientos progresistas en decenas de países.
CASA BLANCA

Trump: El multimillonario Soros y su hijo "deben ser enjuiciados por su enorme daño a EEUU"
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo ucraniano  Volodimir Zelenski frente a frente en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

¿Podrá Trump terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania?

Los cambios sobre la política estadounidense de salud respecto a las controversiales vacunas exigió la renuncia de otros cinco altos cargos de los CDC.

Los abogados de Monarez afirmaron que ella no dejaría al cargo, porque no había renunciado ni recibido notificación de la Casa Blanca sobre su despido.

La Casa Blanca posteriormente confirmó que Monarez había sido retirada del cargo.

Insubordinación y trabajo ineficiente

"Como lo deja muy claro la declaración de su abogado, Susan Monarez no está alineada con la agenda del presidente de 'Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable'", explicó el portavoz Kush Desai en un comunicado.

"Dado que Susan Monarez se negó a renunciar a pesar de haber informado a la dirección del Departamento de Salud de su intención, la Casa Blanca la ha retirado de su cargo en los CDC", añadió.

Los abogados argumentan que la directora de los CDC fue despedida luego de que "se negara a aprobar nuevas directivas y a despedir a expertos en salud", lo que es claramente insubordinación.

El diario The Washington Post, primero en informar de la salida de Monarez, publicó que la funcionaria fue presionada por Kennedy Jr. para renunciar por su ineficiente trabajo y su vínculo directo con las políticas altamente cuestionadas durante los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden.

Desde que asumió el cargo, Kennedy Jr. ha impulsado reformas sobre las políticas controversiales de vacunación y cotra todos los efectos negativos para la salud humana que estos provocan.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Trump organiza una "gran reunión" en la Casa Blanca para abordar los planes para Gaza

Trump cree que la guerra de Gaza podría terminar "en dos o tres semanas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

El opositor venezolano Henrique Capriles durante una conferencia de prensa en Caracas el pasado 13 de marzo de 2023. 
POLÍTICA

Exdiputado ecuatoriano afirma: "Henrique Capriles es más despreciable que Maduro"

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Despliegue militar

EEUU advierte se reserva el derecho a usar "cualquier elemento" para frenar el narcotráfico en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal