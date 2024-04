¿Robert Kennedy Jr. una amenaza real para aspiraciones de Biden?

“Nicole (Shanahan) y yo dejamos el Partido Demócrata. Nuestros valores no cambiaron. El Partido Demócrata sí”, afirmó al presentar su fórmula presidencial.

Kennedy Jr. es sobrino del presidente número 35, John F. Kennedy, asesinado en 1963 en Dallas, Texas, e hijo del fiscal general Robert F. Kennedy, asesinado en 1968 cuando hacia campaña por la nominación del Partido Demócrata.

De acuerdo con los demócratas, la candidatura de Kennedy podría perjudicar a Biden y favorecer al expresidente Donald Trump, mientras se enfilan a una nueva revancha electoral en la que se definirán temas cruciales para Estados Unidos como la crisis migratoria sin precedentes, la economía y las guerras de Ucrania e Israel.

Los analistas políticos, la demócrata Isadora Velásquez y el republicano Anthony Verdugo coinciden en que Kennedy Jr. podría quitarle votos a Biden.

Para la abogada Velásquez, la candidatura de Kennedy Jr. afecta más a Biden de lo que podría afectar a Trump. Sostiene que la misma campaña de Kennedy lo refleja para poder estar en las boletas en los diferentes estados donde tiene que conseguir las firmas que le faltan para poder participar y puso como ejemplo Nueva York de cómo, a su juicio, Kennedy está afectando el voto demócrata, “en su campaña enfatiza por qué no quiere que Biden sea reelecto y pide la firma para poder ser parte de la boleta en Nueva York y apoyar a Trump”.

Velásquez se refiere a un video de Rita Palma, una consultora de la campaña de Kennedy que dijo durante un encuentro con votantes en Nueva York que lograr que Kennedy tuviera acceso a las boletas en ese estado ayudaría a “deshacerse de Biden” para que no continúe en la Casa Blanca, reseñó el diario New York Post que hace alusión a un video de la reunión de Palma con votantes, publicado por la cadena CNN, un medio cuya animadversión a Trump no esconde.

“Kennedy es un candidato que puede afectar ese voto demócrata que no quiere a Biden, al mismo tiempo esos votantes que Biden esperaba recibir que no querían a Trump están más propensos a votar por Kennedy que por el presidente Biden”, acotó la analista Velásquez.

Entre tanto, el analista republicano Anthony Verdugo coincide con su colega demócrata. “Kennedy podría quitarles más votos a los demócratas que a los republicanos”, sentenció. La razón principal es que “la familia Kennedy es identificada con el Partido Demócrata y lo que suele suceder con los candidatos de un tercer partido es que les hablan a votantes de ambas formaciones políticas, en particular a los de su partido porque no es una figura de la derecha la que se está postulando, es una figura de la izquierda, en este caso salió del seno demócrata”, explicó.

Sin embargo, reconoce que Robert F Kennedy Jr. es un poco más conservador que el demócrata típico hoy en día, especialmente con el tema de los transgéneros que se involucran y afectan las competencias deportivas de mujeres, es un abogado especializado en temas de medio ambiente que podría atraer a potenciales votantes demócratas y se opone a ciertas vacunas al considerar que sus efectos son nocivos para la salud.

“Sin duda en estados claves como Michigan, Wisconsin, Pensilvania hay una gran probabilidad de que un 2 o 3% puedan ir a Kennedy Jr. porque muchos de los demócratas no están contentos con el trabajo de Biden, por su edad, el tema de Israel está lastimando mucho a Biden entre la base demócrata sin duda en una contienda reñida, que lo va a ser, en esos estados clave puede hacer una diferencia, no tanto nacional como estatal”, acotó.

Los sondeos ubican la popularidad de Kennedy en un 10%, eso complicaría la estrategia de campaña de Biden, que busca convertir la votación de noviembre en una elección entre él y Trump. Otras encuestas ubican a Kennedy en un 14% de aceptación, y en una encuesta realizada en noviembre por la Universidad de Quinnipiac, Kennedy alcanzó una intención de voto del 22% entre los votantes registrados. Esa cifra es halagadora para Kennedy tomando en cuenta que el último candidato presidencial independiente fue Ross Perot en 1992, que obtuvo más de 20% de apoyo en los sondeos y alcanzó un 19% en las elecciones.

Biden “una amenaza”

Kennedy Jr. afirmó que Biden es quien representa la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos porque utiliza las instituciones del Estado como herramientas para censurar a sus oponentes. Una práctica aplicada en los países gobernados por dictaduras o regímenes socialistas contra sus oponentes.

"Puedo argumentar que el presidente Biden es la peor amenaza para la democracia, y la razón es que el presidente Biden es el primer candidato de la historia, el primer presidente de la historia que ha utilizado las agencias federales para censurar el discurso político, para censurar a su oponente", dijo Kennedy que responsabiliza a la administración Biden de censurar sus contenidos en las redes sociales sobre las vacunas del COVID-19.

La cuenta de Kennedy Jr. fue censurada en 2021 y le fue reactivada en 2023 tras anunciar su postulación. El candidato independiente acusa a Biden de censurar su discurso político y socavar la Primera Enmienda.

Lo mismo sucedió con Trump, la empresa Meta y Twitter suspendieron sus cuentas tras el asalto al Congreso en enero de 2021 por un grupo de simpatizantes de Trump, un hecho del que los demócratas intentan responsabilizar al expresidente para sacarlo de la contienda.

Trump, que se enfrenta a seis juicios promovidos por los demócratas, asegura que Biden utiliza las instituciones del gobierno para perseguir.

Uno de los principales temas de campaña de Kennedy es la libertad de expresión, que considera está en juego.

Los desafíos de Biden

Biden no solo se enfrenta a contendientes como Kennedy y Trump, también a las críticas por las señales de limitaciones que ocasiona su avanzada edad, el mandatario cumplirá los 82 años en noviembre y de ganar las elecciones terminaría su mandato a los 86 años. Pero una de las situaciones que más preocupa a los estadounidenses son los episodios de desorientación que ha experimentado el mandatario en diferentes eventos públicos.

Las encuestas lo ubican solo con un 38% de aprobación. La crisis migratoria sin precedentes en la frontera sur, la inflación, el alto costo de los alimentos, los altos precios del combustible, y las guerras en Israel y Ucrania le están pasando facturas.

Biden se enfrenta a la presión de su partido y de los musulmanes, especialmente en estos estados clave por la guerra de Israel en Gaza que ya lleva seis meses tras el ataque del grupo terrorista Hamás a territorio israelí el 7 de octubre de 2023 que dejó un saldo de 1.400 muertos, la mayoría civiles, y 250 secuestrados, de ellos 130 permanecen en poder del grupo islamista en Gaza, entre ellos bebés.

Los musulmanes del Partido Demócrata están presionando a Biden condicionando su apoyo a cambio de que el Presidente retire su respaldo a Israel. En Michigan hubo más de 100.000 musulmanes que votaron en las primarias demócratas con la etiqueta “sin compromiso”, una campaña liderada por Layla Elabed, la hermana de la congresista de origen palestino y musulmana Rashida Tlaib. A través de la campaña buscan “crear un bloque de votantes” para expresar su oposición de la administración demócrata a la actual política de apoyo a Israel. Esa misma campaña la realizaron también en Wisconsin en las primarias demócratas.

La representante Tlaib es hija de inmigrantes palestinos fue censurada por la Cámara de Representantes por sus comentarios contra Israel considerados un llamado a la destrucción de la nación hebrea y al genocidio, y su no condena al grupo terrorista Hamás.

Voto incómodo

El candidato independiente se esfuerza por estar en las boletas electorales en todos los estados, un esfuerzo titánico. Velásquez cree que Kennedy Jr. va a lograr participar en las elecciones del 5 de noviembre.

“Sí, creo que va a poder correr [competir], si creo que va a ser un voto incomodo, no me asombraría si no corre en todas las jurisdicciones, si aparece en unos lugares y en otros no, pero definitivamente va a correr”, acotó. Habrá que esperar para saber cuán exitoso será en una votación que la analista proyecta como incómoda para los demócratas.

Velásquez tiene la esperanza de que Biden podría ganar la contienda, pese a los desafíos a los que se enfrenta. Verdugo cree que los republicanos no deben confiarse, pese a los bajos índices de popularidad de Biden por la crisis que su administración ha generado. Asegura que confiarse sería un grave error.

Apoyo de Obama y Clinton

Los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton se han sumado para respaldar la campaña de Biden en busca de fondos y votos. Verdugo cree que los tiempos cambiaron para los demócratas.

“Los votos no se transfieren. Obama y Clinton están apoyando a Biden y buscan transferir credibilidad al candidato en esas áreas que le falta. Pero el voto afroamericano no va a salir a votar en masa como ocurrió en la primera y segunda vez elección con Obama y eso es uno de los problemas que tiene el Partido Demócrata. Si van a conseguir apoyo de ese voto, pero no van a salir tantos votantes afroamericanos como sí ocurrió con Obama, aunque les diga que salgan a votar”.

