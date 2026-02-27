viernes 27  de  febrero 2026
TENSIONES

EEUU incluye a Irán en nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias

"El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente", señaló el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El Gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes a Irán en una nueva lista de países que cometen detenciones arbitrarias. Esto con el objetivo de penalizar a Teherán por el arresto de ciudadanos estadounidenses.

Irán es el primer país designado como un "Estado patrocinador de detenciones injustas", una categoría que creó el presidente de EEUU, Donald Trump, en una orden ejecutiva firmada en septiembre de 2025.

Lee además
El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán
Un cuerpo especial del Ejército israelí vigila los lugares más concurridos de Jerusalén.
TENSIÓN

EEUU aconseja evacuar personal de Israel en medio de tensión con Irán

"El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán", señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán de 1979. Señaló que, desde entonces, "Irán ha continuado deteniendo cruelmente a estadounidenses inocentes, así como a ciudadanos de otras naciones, para ejercer presión política contra otros Estados".

Rubio advirtió que, si no cesan esas prácticas, Estados Unidos podría declarar inválidos los pasaportes estadounidenses para viajar a Irán o hacer escala en ese país, una restricción que ya rige en el caso de Corea del Norte.

El secretario de Estado recordó que la recomendación oficial para los ciudadanos estadounidenses es no viajar a Irán bajo ninguna circunstancia. Además, ratificó el llamado a quienes se encuentren allí para que "salgan de inmediato".

El anuncio se produce en medio de la tensión entre ambos países, pues el presidente Trump amenazó con atacar Irán si fracasan las actuales negociaciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

Trump aún no decide

Trump sostuvo este viernes que EEUU no está contento con la forma cómo está negociando Irán a cuenta de su programa nuclear. Sin embargo, admitió que aún no ha tomado "una decisión final" sobre si realizar o no un ataque sobre el país persa.

"No me complace que no estén dispuestos a darnos lo que necesitamos. Así que no estoy entusiasmado", expresó Trump a la prensa.

El mandatario republicano Trump insistió en que Irán "no pueden tener armas nucleares". Estados Unidos e Irán mantuvieron ayer jueves en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares en las que Teherán consideró que se produjeron “buenos avances”, mientras que Washington apenas se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

