Rubio plantea que política energética de Biden promueve la inflación

“Una de las cosas que está contribuyendo a la inflación, desafortunadamente, es que esta administración de Biden y los demócratas no permiten la exploración de nuevos recursos para el petróleo, y el gas natural. Entonces, cuando uno no tiene, no está produciendo petróleo, tiene que comprar del mercado. Como todo el mundo", dijo Rubio a la al programa De Frente de Acción 97.9 FM, en Orlando, Florida.

Para Rubio la regla es que, si la demanda es mayor a la disponibilidad del producto, la consecuencia que tendrá aumento en los precios.

“Es decir, si la demanda sube y no tienes el equivalente, entonces lo que vas a tener es un alza en el precio y eso es lo que hemos visto. Entonces cuando el precio del combustible sube, el precio de todo sube, porque sube el precio del combustible”, subrayó.

Uso de las reservas y las consecuencias

“¿Y por qué ha bajado?” Cuestionó el senador Rubio. A su juicio no tiene nada que ver con una “varita mágica”. No tiene nada que ver con una buena gestión de Biden, y que acarreará mayores gastos al país.

“Ha bajado por dos razones: Primero, porque [Biden] ha utilizado las reservas de este país, que son reservas que ahora hay que reemplazarlas a un precio más alto, una reserva que está supuesta a estar ahí (por si hay un huracán, una guerra, o cualquier emergencia) para utilizar las reservas. Eso van a tener que reemplazarlo comprando petróleo a un precio más alto de lo que se compró cuando esa reserva se creó. Segundo: estamos dependiendo de otros países. Incluso le ha dado poder a los países de Medio Oriente y también a Venezuela”, advirtió el senador.

Beneficios a China

“Estamos comprando muchas cosas que son hechas en fábricas en China, entonces eso le da un poder a los chinos increíble. Eso no solamente les está dando dinero, les está dando trabajo, les está dando poder sobre nosotros. Ellos pueden amenazarnos. Una de las cosas que yo me he enfrentado, por ejemplo, es que el 88% de las medicinas genéricas en este país empiezan siendo producidas en China cuando eso antes se hacía en Puerto Rico y que como bien sabemos es parte de Estados Unidos.

Para Rubio esa industria es necesario regresarla a Estados Unidos, para evitar enriquecer a ese país.

“Porque si no le estamos entregando un poder a China y a esos países para que un día nos digan bueno, si quieren oponerse a nosotros, simplemente no les vamos a proveer más medicinas”, por ejemplo.

“Así que esas dos cosas están relacionadas. Eso nos lleva a los altos precios de hoy, pero mañana también nos lleva a un peligro mortal al país en un momento de conflicto”, sentenció Rubio.