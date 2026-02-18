El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (der.), y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, responden preguntas durante su conferencia de prensa conjunta en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 15 de septiembre de 2025.

WASHINGTON. - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará el próximo 28 de febrero a Israel para una visita que incluirá un encuentro con el primer ministro de este país, Benjamin Netanyahu, en el que se espera que le informe sobre las negociaciones nucleares con Irán.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó la información en declaraciones a Europa Press, aunque no precisado la duración de la estancia de Rubio en territorio israelí ni la fecha de la cita con el líder del Likud.

El anuncio sobre esta visita llega al final de la última ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Ginebra. Según Teherán, se produjo un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Por su parte, la Administración de Donald Trump insistió tras las negociaciones en que Irán sigue sin reconocer las "líneas rojas" norteamericanas que pasan por el programa nuclear iraní. Washington ratificó que el presidente norteamericano "se reserva la capacidad" de tomar medidas alternativas a la diplomacia.

Según rastreadores de vuelos como Flightradar24, citados por medios digitales, EEUU incrementa de manera acelerada y estratégica su fuerza aérea y marítima en el Medio Oriente. Esto representa una clara señal de preparación ante una eventual intervención militar contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei, de acuerdo con fuentes de inteligencia.

La represión brutal de Jamenei, en medio de protestas masivas, suma más de 7.000 muertes confirmadas y una cifra de arrestos que supera los 56.000, así como decenas de miles de heridos y torturados salvajemente.

Cita Trump-Netanyahu

El presidente Trump recibió, el 11 de febrero, a Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. "Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo", señaló Trump en la plataforma Truth Social.

El mandatario republicano indicó que, durante el encuentro, le informó al primer ministro israelí que su "preferencia" es alcanzar un acuerdo con Irán. Añadió que, de no ser posible, "simplemente tendremos que ver cuál es el resultado".

FUENTE: Con información de Europa Express