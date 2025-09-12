viernes 12  de  septiembre 2025
Diplomacia

Rubio viaja a Israel para confirmar el apoyo de EEUU para enfrentar las acciones antisemitas

El secretario de Estado destacará los objetivos compartidos con Israel: asegurar que Hamás no gobierne Gaza nuevamente y regresar a casa a todos los rehenes"

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalèn.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa en Jerusalèn.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará el sábado a Israel para asegurarle el apoyo de Estados Unidos antes de que varios países presenten en la ONU su iniciativa para reconocer un Estado palestino, anunció el viernes el Departamento de Estado.

Rubio realizará la visita a pesar de que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el ataque israelí contra dirigentes del grupo terrorista Hamás en Catar, aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente.

Lee además
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
GUERRA

Netanyahu apela a la población en ciudad de Gaza a "salir de ahí" tras destruir refugios de Hamás
El Estado Mayor israelí observa operaciones contra Irán.  
MUNDO

¿Logra Israel acabar con Hamás en su ataque en Catar?

El secretario de Estado hablará con los líderes israelíes sobre el "compromiso (de Estados Unidos) para enfrentar las acciones antiisraelíes, incluyendo el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, que recompensa el terrorismo de Hamás", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Rubio subrayará el apoyo proporcionado por Washington a la seguridad de Israel, agregó el portavoz en un comunicado.

Compromisos compartidos

"También destacará nuestros objetivos compartidos: asegurarse de que Hamás no gobierne Gaza nuevamente y regresar a casa a todos los rehenes", agregó, indicando que Marco Rubio se reunirá con familias de rehenes.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás a territorio israelí, 49 permanecen como rehenes en Gaza, de los cuales 27 se presumen muertos.

El comunicado del Departamento de Estado no menciona los ataques israelíes en Catar, cuyo primer ministro, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, se reunirá este viernes con Rubio en Washington.

El ataque sin precedentes llevado a cabo el martes por Israel iba dirigido contra los cabecillas de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno corazón de Doha, capital de Catar, país mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Trump calificó el ataque como desafortunado y dijo que Estados Unidos se enteró demasiado tarde para detenerlo. La ofensiva fue condenada el jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU, que sin embargo no mencionó a Israel en su declaración.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

Rubio inicia visita a México y Ecuador para abordar temas como la migración y el narcotráfico

¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía estadounidense en el USCIS?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

Te puede interesar

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas