martes 24  de  marzo 2026
FRANCIA

Rubio viaja a reunión del G7 en medio de la guerra contra Irán

Entre los temas principales se incluirán la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Oriente Medio y las amenazas a la paz y la estabilidad en todo el mundo

El secretario de Estado Marco Rubio.

El secretario de Estado Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará este viernes a Cernay-la-Ville, en Francia, para asistir a la Cumbre Ministerial de Asuntos Exteriores del G7, en un contexto internacional marcado por la situación en Oriente Medio tras los ataques estadounidenses e israelíes en Irán y la extendida guerra de Ucrania.

El objetivo del encuentro es "promover los intereses clave de Estados Unidos" y Rubio se reunirá "con los ministros de Asuntos Exteriores de los países socios para abordar las preocupaciones comunes en materia de seguridad y las oportunidades de cooperación", según indica la oficina de prensa de la Secretaría de Estado en un comunicado.

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Entre los temas principales que se tratarán en la cita se incluyen "la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación en Oriente Medio y las amenazas a la paz y la estabilidad en todo el mundo", en palabras de Tommy Pigott, subportavoz principal del secretario de Estado.

La reunión de los responsables de Exteriores del G7 llega en la cuarta semana de los ataques de Estados Unidos e Israel en Irán, que comenzaron el 28 de febrero con una campaña aérea masiva sobre varias ciudades e instalaciones militares iraníes denominada Operación Furia Épica, ante la amenaza de Irán se continuar construyendo armas nucleares.

En los primeros bombardeos murió el líder supremo Alí Jameneí y otros altos cargos iraníes.

Irán ha intentado restringir el paso por el estrecho de Ormuz y esto ha disparado los precios internacionales del petróleo y gas, con la amenaza de una crisis energética global si continúan los ataques a infraestructuras en el Golfo.

Este lunes el presidente Donald Trump aseguró que ha ordenado a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes tras "conversaciones productivas" entre EEUU e Irán para la resolución de las hostilidades. Irán aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso, aunque admitió que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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