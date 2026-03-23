lunes 23  de  marzo 2026
LA BOLSA

Wall Street registra su mayor subida desde el inicio de la ofensiva contra Irán

Al cierre, el Dow Jones ganó 631 puntos (1,38%) hasta los 46.208; el selectivo S&P 500 avanzó 1,15%, hasta 6.581 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó 1,38%, hastas las 21.946 unidades

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

Agentes de la Bolsa de Nueva York dialogan sobre resultados del día.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, registró un 1,38%, la mayor subida en un día desde que empezó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel pasado 28 de febrero contra el régimen terrorista de Irán.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganó 631 puntos, hasta los 46.208; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,15%, hasta los 6.581 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1,38 %, hastas las 21.946 unidades.

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La Bolsa de Nueva York presentó la mayor muestra de recuperación en las últimas tres semanas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que aplaza durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

La decisión de Trump provocó una caída en el precio del petróleo, que llevaba días cerca de los 100 dólares el barril, y que había mantenido en tensión a algunos inversores.

Precio del petróleo cae un 10%

El petróleo estadounidense de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este lunes un 10% y cerró en los 88,13 dólares el barril.

Además, el Presidente aseguró que existen "puntos importantes de acuerdo" con la nación persa después de dos días de "conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total" de las hostilidades en el Medio Oriente.

Aunque Irán negó estos supuestos avances, las declaraciones impulsaron los títulos especialmente en el sector de viajes, tras días de incertidumbre.

United Airlines subió un 4,46 % al cierre y American Airlines un 3,46 %.

Las acciones de Air Canada subieron un 3,11 % después de que uno de sus aviones sufriera un accidente contra un camión anoche en el aeropuerto neoyorquino LaGuardia y dos de sus pilotos murieran.

En otros mercados, el oro cayó un 3,62 %, hasta los 4.409 dólares la onza, y la plata restó un 0,69 %, hasta 69,18 dólares.

FUENTE: Con información de AFP y EFE.

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