martes 24  de  marzo 2026
OPINIÓN

Los tira y afloja de la guerra con Irán

Una guerra implica una campaña deliberada de propaganda y desinformación para crear narrativas sobre el frente de batalla. No en vano se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad

Sonia Schott - opinión
Por Sonia Schott

No hay duda de que la mejor noticia que puede traer un conflicto armado es cuando se anuncia su fin, y es que el presidente, Donald Trump, se ha mostrado últimamente entusiasmado en torno a la idea de que la guerra contra Irán se ganará, más pronto que tarde.

“Nos estamos acercando mucho a cumplir nuestros objetivos, a medida que consideramos poner fin a nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista de Irán”, escribió Trump en Truth Social.

Lee además
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu en el centro habla con los medios.  
Conflicto bélico

Netanyahu afirma tras conversar con Trump: "Israel continúa ataques en Irán y el Líbano"
Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

Ese optimismo surgió en un momento en el cual muchos aliados, tanto en Oriente Medio como en Europa, han expresado preocupación por la extensión del conflicto con efectos nefastos y duraderos sobre la economía mundial.

“La tercera semana del enfrentamiento se caracterizó por una escalada significativa en los ataques contra la infraestructura energética, lo que ha desplazado la narrativa económica, de una interrupción a corto plazo a un daño estructural a largo plazo” según, Mohamed El-Arian, columnista de Bloomberg y editor colaborador del Financial Times.

Esos temores se exacerbaron cuando Israel lanzó un ataque contra el mayor yacimiento de gas natural de Irán, acción que fue seguida rápidamente por ataques de represalia con misiles de Irán contra instalaciones petroleras de los estados del Golfo.

Incluso Trump expresó sorpresa y descontento ante el bombardeo israelí contra la instalación de South Pars.

Pareció, en efecto, insólito, especialmente después del ataque aéreo estadounidense contra la isla iraní de Kharg, sede de terminales petroleras, oleoductos y tanques de almacenamiento de crudo, que se llevó a cabo por órdenes de la Casa Blanca contra emplazamientos militares, como los sistemas de defensa aérea, mas no dirigidos a las instalaciones energéticas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue advertido por Trump de que no repitiera tales ataques.

Este intercambio dio lugar a múltiples informes en los medios de comunicación que sugerían que Trump y Netanyahu estaban librando guerras distintas, aunque el mandatario aseguró lo contrario.

Si Israel y Estados Unidos no atacan las instalaciones energéticas de Irán, parte de los temores ante una escalada bélica deberían disiparse, calmando tanto a los mercados como al precio del petróleo.

Pero el pasado fin de semana, Trump amenazó con aniquilar las centrales eléctricas de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, lo que hizo subir los precios del petróleo por encima de los 100 dólares.

La respuesta iraní en boca del presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, fue que su país atacará y destruirá las infraestructuras vitales, energéticas y petroleras en toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza de bombardear las centrales eléctricas iraníes por el cierre del estrecho de Ormuz.

Mientras Rusia ha hecho todo lo posible por atacar las instalaciones energéticas de Ucrania, sería un error que Estados Unidos e Israel hicieran lo mismo con Irán si el objetivo es brindar al pueblo iraní un futuro mejor, bajo un gobierno digno.

El problema radica en que Irán ha centrado deliberadamente sus ataques de represalia en los buques petroleros que transitan por las vías marítimas del Golfo y en las instalaciones petroleras de las naciones ribereñas, lo que convierte en una exigencia vital, tanto para Estados Unidos como para Israel, atacar cada lanzador de misiles y cada planta de producción.

Aunque gran parte de los emplazamientos de misiles se han destruido, Irán afirma que aún conserva suficientes para seguir atacando objetivos en Israel y en la región del Golfo.

Muchos analistas en Washington consideran que la guerra se prolongará durante muchas semanas más, si no meses, inclusive luego de que Trump anunciara conversaciones productivas en curso con lideres iranies, algo por cierto que Teherán negó.

Es cierto que, en una guerra, es difícil mantener límites estrictos respecto de los objetivos, especialmente cuando tanto la administración Trump como Israel desean la caída del régimen de Teherán.

Por otra parte, no hay que perder de vista que la guerra tiene la habilidad de distorsionar la realidad, manipulando los hechos.

Una guerra implica una campaña deliberada de propaganda y desinformación para crear narrativas sobre el frente de batalla. No en vano se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad.

Solo cabe esperar que el optimismo de Trump continúe, sustentado en información de inteligencia sólida y que finalmente podamos poner fin a esta guerra, más temprano que tarde.

Temas
Te puede interesar

Trump reafirma ultimátum a centrales eléctricas iraníes: habrá "una destrucción total"

Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques

Trump proporciona justicia a las mujeres iraníes y esperanza al pueblo cubano

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
Guerra

Trump pospone ataques contra plantas de energía de Irán tras conversaciones "productivas"

Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos carga un bombardero para las operaciones en Medio Oriente.
DECLARACIONES

EEUU dice negociar el fin de la guerra con un alto cargo iraní

El excongresista David Rivera
JUSTICIA

Inicia en Miami juicio contra excongresista David Rivera por millonario cabildeo para Venezuela

Un avión CRJ-900 de Air Canada Express permanece en la pista tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, el 23 de marzo de 2026. El vuelo AC8646 de Air Canada Express, procedente de Montreal, colisionó con el camión de bomberos durante el aterrizaje.
Accidente

Dos muertos en choque de un vehículo y un avión en un aeropuerto de Nueva York

William Levy posa durante el estreno en Miami de la serie Montecristo. 
FAMOSOS

Quién es Jennifer Camacho, el supuesto nuevo amor de William Levy

Te puede interesar

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
Votación

Senado confirma a Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.
EEUU

Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, se someterá "de inmediato" a tratamiento contra el cáncer de mama

ICE Houston arresta a más de 1.500 extranjeros con antecedentes penales, miembros de pandillas, fugitivos extranjeros e infractores de las leyes de inmigración durante una operación de 10 días.
CRISIS

Aeropuerto de Florida recibe a agentes de ICE ante crisis de TSA por cierre del gobierno

Pleno del Consejo de Seguridad de la ONU.
¿Escalada del conflicto?

Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Israel y EEUU

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, foto del 18 de abril de 2018.
ANÁLISIS

Pablo Iglesias y Greta Thunberg disfrutan el turismo revolucionario desde un cinco estrellas, mientras Cuba sobrevive a oscuras