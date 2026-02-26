jueves 26  de  febrero 2026
Exilio cubano convoca movilización global contra la dictadura castrista

La iniciativa “Cuba Next” busca visibilizar la crisis en la isla y respaldar una transición democrática, según los organizadores

Yamil LAGE / AFP
MIAMI.- La Fundación Cubana Anticomunista anunció una convocatoria mundial bajo el lema “Cuba Next” para el próximo 28 de febrero, que incluirá caravanas en distintas ciudades de Estados Unidos y concentraciones simultáneas en América del Norte, América Latina y Europa.

La iniciativa ha sido promovida por el influencer cubano Alexander Otaola, quien llamó a organizar actos públicos en respaldo a la política de presión de Washington contra el régimen de La Habana.

Según la información difundida por los organizadores, y replicada por el movimiento Somos+, el objetivo de la convocatoria es visibilizar la situación política y social en Cuba y respaldar un eventual proceso de transición democrática en la isla.

Convocatorias

De acuerdo con los promotores, además de varias ciudades de Estados Unidos —cuyo listado completo aún no ha sido detallado— se coordinan acciones en urbes con presencia del exilio cubano en España, Canadá, Uruguay, Brasil, México y Suecia, entre otros países.

Un cronograma publicado por la plataforma ClickCuba detalla que en España se han anunciado movilizaciones en Málaga, en la Plaza de la Marina, a las 6:00 p. m.; Madrid, en la Puerta del Sol; Alicante, en la Plaza Montañeta; y Barcelona, en la Plaza de Cataluña, todas a la misma hora. En Bilbao, la concentración está prevista frente al Ayuntamiento, a las 11:00 a. m.

Los organizadores sostienen que, después de Estados Unidos, España es el país donde más ciudades se han sumado a la convocatoria y no descartan la incorporación de hasta ocho localidades adicionales, según su recuento interno.

En otros países, las convocatorias difundidas incluyen Estocolmo (Suecia), en Kaknästornet Parkering, a las 12:30 p. m.; Calgary (Canadá), frente al City Hall, a las 12:00 p. m.; Toronto (Canadá), frente al Consulado de Estados Unidos, ubicado en 360 University Avenue, a las 2:00 p. m.; y Montreal (Canadá), en 4912 Rue Jean-Talon O, también a las 2:00 p. m.

En Montevideo, Uruguay, la marcha partirá desde la Intendencia y concluirá en la Plaza Independencia, a las 6:00 p. m., mientras que en Brasilia, Brasil, se ha convocado una concentración en la Torre de Televisión, a las 2:00 p. m.

Llamado a la diáspora

Los organizadores indicaron que en las próximas horas ofrecerán detalles logísticos adicionales sobre recorridos y puntos de encuentro en cada ciudad, e invitaron a otras comunidades del exterior a sumarse a la iniciativa.

En el comunicado de convocatoria, los promotores afirman que “el cambio en Cuba es inminente” y exhortan a la diáspora a movilizarse para “visibilizar la realidad del pueblo cubano”. Asimismo, expresan su respaldo a medidas de Estados Unidos que, según sostienen, contribuyan a la salida del actual sistema político y a la apertura de una transición democrática.

En los últimos años, comunidades de cubanos en el exterior han organizado concentraciones, foros y campañas públicas en distintas capitales para denunciar la situación política, económica y social en la isla, exigir la liberación de presos políticos y reclamar cambios estructurales en el sistema de gobierno.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

