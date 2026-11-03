James Talarico, el primer senador demócrata por Texas elegido en 38 años

El demócrata James Talarico se convirtió este martes en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años, según proyecciones de NBC News, CNN y CBS.

Si se confirma su triunfo, logra un escaño clave para que la izquierda aspire al control de la Cámara Alta.

ELECCIONES MUNICIPALES Luis González gana la elección para el Concejo de Hialeah con el 54% de los votos

Conflicto Trump descarta nuevos ataques inmediatos contra Irán, pero "EEUU está preparado si fuera necesario"

El pastor presbiteriano y educador, de 37 años, se enfrentó al candidato republicano Ken Paxton, exfiscal general del estado.

En una carrera que se preveía apretada, Talarico se imponía por 20 puntos porcentuales con con casi el 70% del voto escrutado, según datos de AP.

En Texas, el presidente Donald Trump ganó por más de 13 puntos porcentuales en las presidenciales de 2024 y donde no se elegía a un senador demócrata desde 1988.

La victoria en Texas supone el tercer escaño del Senado arrebatado por los demócratas en las elecciones de medio mandato celebradas este martes tras las victorias en Carolina del Norte y Carolina del Sur.

En Kansas, Adam Hamilton ganó el escaño al Senado de EEUU frente al republicano Roger Marshall y se convirtió en el primer demócrata elegido en este estado desde 1932.

Esto pone al alcance de la mano la Cámara Alta para los demócratas si logran mantener el resto de sus posiciones. Según proyecciones también lograrían mayoría en la Cámara Baja.