lunes 26  de  enero 2026
Seguro Social hace este miércoles su último pago de enero, ¿quiénes lo cobran?

Un grupo de beneficiarios del Seguro Social recibirán este 28 de enero el cheque de ayuda con el ajuste por costo de vida, según el día que nacieron

Un oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en EEUU (imagen referencial)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) se dispone a emitir este 28 de enero, como cada miércoles de mes, el pago que corresponde a un grupo de beneficiarios residentes en EEUU, y que es el último de este mes, según el cronograma oficial.

La SSA distribuye en forma regular el beneficio social a casi 74 millones de personas distribuidas en todo el territorio estadounidense, en cada mes de un año, pero el cheque de este miércoles lo recibirán las personas según la su fecha de nacimiento, como lo establecen las normas de la oficina.

El Seguro Social agrega 13 enfermedades graves a su programa de Asignaciones por Compasión
Seguro Social anuncia calendario completo de pagos para 2026

El cheque tendrá el ajuste del 2,8% por el costo de la vida (COLA, según las siglas en inglés), para contribuir con las familias de menores ingresos en sus gastos por concepto de compra de alimentos, esencialmente.

Beneficiarios del Seguro Social

Según el Seguro Social, los beneficios que recibirán el cheque este miércoles 28 son aquellos que nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Los primeros en recibir el pago fueron las personas con fecha de nacimiento entre el 1 y 10 del mes, y el miércoles siguiente los nacidos entre el 11 y el 20.

El monto de los cheques para todos los beneficiarios del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, siglas en inglés) tiene un aumento de alrededor de 56 dólares al mes a partir de enero de este 2026, de acuerdo con lo establecido por la SSA en su página web.

FUENTE: Con información de ssa.gov/noticias; us.marca.com,

