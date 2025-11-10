Seguro Social anuncia calendario completo de pagos para 2026

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer oficialmente el calendario completo de pagos de beneficios correspondiente al año 2026, una información esperada por millones de estadounidenses, incluyendo jubilados, personas mayores y beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), informó la propia agencia federal.

Según la SSA, el cronograma mantiene el mismo método de distribución vigente, que establece las fechas de depósito en función del día de nacimiento del beneficiario. De esta forma, quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes recibirán su pago el segundo miércoles , los nacidos entre el 11 y el 20 lo harán el tercer miércoles , y los que cumplen años entre el 21 y el 31 recibirán su depósito el cuarto miércoles de cada mes.

¿Quiénes reciben los beneficios?

La agencia subrayó que conocer las fechas exactas resulta clave para la planificación financiera de los beneficiarios, especialmente en un contexto económico en el que “los beneficios del Seguro Social representan un apoyo fundamental para millones de familias estadounidenses”, según destacó el comunicado.

El Seguro Social proporciona apoyo económico a distintos grupos, no solo a jubilados. Entre los beneficiarios figuran personas mayores que trabajaron y pagaron impuestos durante su vida laboral, individuos con discapacidades que les impiden trabajar, así como cónyuges, excónyuges y sobrevivientes de trabajadores fallecidos que califican bajo las normas de la SSA.

Calendario de pagos del Seguro Social para 2026

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la SSA, los pagos del Seguro Social se distribuirán entre enero y diciembre de 2026 de la siguiente manera:

Enero: SSI se pagará el 31 de diciembre de 2025 (por feriado del 1 de enero). Los pagos regulares serán el 2, 14, 21 y 28 de enero . El SSI de febrero se pagará el 30 de enero .

Febrero: SSI el 30 de enero ; pagos el 3, 11, 18 y 25 de febrero ; el SSI de marzo se pagará el 27 de febrero .

Marzo: SSI el 27 de febrero ; pagos el 3, 11, 18 y 25 de marzo .

Abril: SSI el 1 de abril ; pagos el 3, 8, 15 y 22 de abril .

Mayo: SSI el 1 de mayo ; pagos el 13, 20 y 27 de mayo .

Junio: SSI el 1 de junio ; pagos el 3, 10, 17 y 24 de junio .

Julio: SSI el 1 de julio ; pagos el 2, 8, 15, 22 y 31 de julio (este último corresponde al SSI de agosto).

Agosto: SSI el 31 de julio ; pagos el 12, 19 y 26 de agosto .

Septiembre: SSI el 1 de septiembre ; pagos el 3, 9, 16 y 23 de septiembre .

Octubre: SSI el 1 de octubre ; pagos el 2, 14, 21 y 28 de octubre . El SSI de noviembre se pagará el 30 de octubre .

Noviembre: SSI el 30 de octubre ; pagos el 3, 10, 18 y 25 de noviembre .

Diciembre: SSI el 1 de diciembre; pagos el 3, 9, 16 y 23 de diciembre. El SSI de enero de 2027 se pagará el 31 de diciembre de 2026.

Importancia del calendario

La SSA recordó que el sistema de pagos electrónicos seguirá siendo el método principal para la mayoría de los beneficiarios. Aunque los servicios de la agencia han continuado operando pese a cierres parciales del gobierno, en los últimos meses se han reportado demoras en la atención presencial en varias oficinas.

Con la publicación de este calendario, la SSA busca ofrecer claridad y previsibilidad a los más de 70 millones de estadounidenses que dependen de estos pagos mensuales.

