jueves 16  de  octubre 2025
AYUDA FEDERAL

El Seguro Social agrega 13 enfermedades graves a su programa de Asignaciones por Compasión

La actualización permitirá que las personas afectadas reciban ayuda económica en cuestión de meses, en lugar de años, marcando un avance para miles de familias

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio un paso histórico para agilizar la entrega de beneficios por discapacidad, al anunciar la incorporación de 13 nuevas condiciones médicas graves a su Lista de Asignaciones por Compasión (CAL, por sus siglas en inglés).

Esta actualización permitirá que las personas afectadas reciban ayuda económica en cuestión de meses, en lugar de años, marcando un avance crucial para miles de familias que enfrentan enfermedades severas y elevados gastos médicos.

"Este cambio representa un compromiso renovado con la empatía y la eficiencia en el sistema de seguridad social de Estados Unidos", señaló la SSA en un comunicado.

Un alivio

El proceso tradicional para obtener beneficios por discapacidad en Estados Unidos suele ser lento y complejo, con revisiones médicas extensas, abundante papeleo y demoras que en muchos casos superan el año.

Sin embargo, el programa Asignaciones por Compasión fue creado para acelerar la aprobación de casos que encajan claramente en la definición de "discapacidad" del Seguro Social, identificando automáticamente a los solicitantes mediante tecnología avanzada y revisión médica automatizada.

Gracias a este mecanismo, las solicitudes de personas con diagnósticos graves pueden ser procesadas y aprobadas en un plazo significativamente menor.

Las 13 nuevas enfermedades

Con la nueva actualización, la lista de más de 290 padecimientos que califican para revisión acelerada ahora incluye las siguientes condiciones:

  • Linfoma angioinmunoblástico de células T

  • Tumor desmoplásico de células pequeñas y redondas

  • Glioma tipo troncoencefálico

  • Carcinoma hepatocelular en etapa avanzada

  • Enfermedad de Huntington de inicio juvenil

  • Adenocarcinoma endometrial metastásico

  • Adenocarcinoma mucinoso del apéndice

  • Síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos

  • Mesotelioma peritoneal

  • Pineoblastoma

  • Carcinoma peritoneal primario

  • Carcinoma sarcomatoide

  • Síndrome de Taybi-Linder

Cada uno de estos diagnósticos tiene un impacto profundo en la salud y calidad de vida de los pacientes, lo que hace fundamental que reciban atención prioritaria y asistencia económica sin demoras.

¿Cómo acceder al beneficio del Seguro Social?

Las personas diagnosticadas con alguna de estas enfermedades pueden presentar su solicitud por los canales habituales, ya sea en línea, por teléfono o directamente en una oficina del Seguro Social.

La diferencia clave es que, si el expediente coincide con la lista del programa CAL, el sistema lo procesará automáticamente con prioridad, sin necesidad de una revisión manual prolongada.

Para la SSA, la expansión del programa representa "un paso hacia un sistema más humano", que busca reducir la carga emocional y económica sobre las familias afectadas por enfermedades graves.

"Millones de estadounidenses podrán recibir apoyo financiero más rápido, con menos obstáculos burocráticos y con un enfoque más empático hacia quienes más lo necesitan", destacó la agencia.

Con esta medida, la administración federal reafirma su compromiso con una política social centrada en la dignidad, la salud y el bienestar de los ciudadanos, en momentos en que el número de solicitudes por discapacidad ha aumentado tras la pandemia y el alza en los costos médicos.

FUENTE: Con información de Marca USA

